顛簸31小時闖緬甸救災 烈日頂腐屍味搜救 難忘死者家屬致謝

上月底緬甸發生7.7級大地震，造成嚴重傷亡。在緬甸政府發出國際請求後，一支由51人組成的特區救援隊隨即帶備大批物資和工具，經歷了逾31小時的顛簸，終抵達災情最嚴重的曼德勒市。隊員合共出動61次，搜索總面積逾6萬平方米。過程中，救援隊成功救出了一名生還者，亦「救出」了一名遇難者。救援隊指揮官趙汝珏憶述，該名遇難者的爸爸向他們表達謝意，讓女兒可與同在地震中身亡的太太合葬。

地震災後，救援隊在當地逗留了近兩周。趙汝珏表示，救援隊共出動了61次，搜索了57個地點，搜索面積達60,850平方米。他指，與上次到土耳其救災相比，今次在緬甸救援的困難在於並無一個指定搜救區域，救援隊每日收獲不少求助報告，隊員須快速趕抵現場，判斷是否作大型搜救，或如何搜救。