顛簸31小時 闖緬甸救災 烈日頂腐屍味搜救 難忘死者家屬致謝

上月底緬甸發生7.7級大地震，造成嚴重傷亡。在緬甸政府發出國際請求後，一支由51人組成特區救援隊隨即帶備大批物資和工具，經歷了逾31小時的顛簸，終抵達災情最嚴重的曼德勒市。隊員合共出動61次，搜索總面積逾6萬平方米。過程中，救援隊成功救出了一名生還者，亦「救出」了一名遇難者。救援隊指揮官趙汝珏憶述，該名遇難者的爸爸向他們表達謝意，讓女兒可與同在地震中身亡的太太合葬。

自地震發生以來，救援隊在當地逗留了近兩周。趙汝珏表示，救援隊共出動了61次，搜索了57個地點，搜索面積達60,850平方米。他指，與上次到土耳奇救災相比，今次在緬甸救援的困難在於並無一個指定搜救區域，救援隊每日收獲不少求助報告，隊員須快速趕抵現場，判斷是否作大型搜救，或如何搜救。 災區環境惡劣，酷熱天氣加蚊患夾擊，令救援工作倍添困難。趙汝珏指，當地日間最高氣溫達攝氏40度，高溫令腐屍味更加濃烈，隊員在搜救時需要戴上N95口罩，加速體力消耗。同時，隊員因在酷熱天氣下穿著工作服，身體出現汗癬和紅疹，需接受治理。他又指，當地蚊患嚴重，「蚊帳有成百隻蚊」，隊員進入蚊帳休息前，需以電蚊拍和蚊怕水滅蚊。

救出遇難者 冀令家人釋懷 雖然環境惡劣，但救援隊從未停止搜索。趙汝珏表示，4月2日當日，救援隊在一間低層已坍塌的酒店救出一名被困125小時的生還者，當時逾200人齊齊拍掌歡呼。能夠拯救一條寶貴的生命，固然感到欣慰，而能夠尋獲遇難者遺體，令家屬釋懷，亦令隊員感受到拯救工作的重大意義。 趙汝珏憶述，救援隊抵達曼德勒市首天，便接報稱有一名女子被困瓦礫底下。隊員隨即趕抵，「肉眼可看到該名女士」，惟她對呼喚的聲音毫無反應，其後隊員嘗試用探測器量度，「期望未必很大，但都希望做多點」。最終花了數小時才救出，惟該女子已經離世。他續指，事後有名男士向他們表示謝意，原來該男子是遇難女子的爸爸，而其妻子同樣不幸地在地震中遇難。該男子十分感激隊員救出女兒，好讓母女合葬。他指，不論是拯救了一條人命，還是搜救出遇難者的遺體，都冀令家人釋懷。 此外，當地的醫療機構亦受到地震破壞，故醫療團隊亦有為當地災民提供義診，共有35名災民受惠。

今次是繼土耳其地震後，救援隊第二次出動。而消防處「災難應變救援隊」自2023年起已向聯合國轄下的「國際搜索與救援諮詢團」申請國際中型救援隊認證，預料相關機構在明年首季會派員來港評核。他稱，接受評核的內容眾多，目前進展良好，有信心明年獲得相關認證。