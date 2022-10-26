類鼻疽個案續增 多3人感染 居北角柴灣將軍澳 政府擬納法定呈報傳染病

本港近日爆出多宗感染類鼻疽個案，當中逾20人住於深水埗區，源頭至今未明。衛生防護中心昨再公布多3宗個案，患者所居地點包括北角、將軍澳、柴灣及深水埗，3人現時情況穩定，今年累計34人中招，當中7人離世。基於個案數目增加，當局擬將類鼻疽感染納入法定須呈報傳染病。港大微生物學系講座教授袁國勇昨早視察深水埗區配水庫後表示，仍未掌握爆發原因，不過建議深水埗、石硤尾區的市民「放水」一分鐘才可作食用，同時建議水務署增加食水氯含量，並在出水口增加紫外光裝置消毒。
新增類鼻疽個案殺入港島、新界！其中一名居於北角的88歲男子，患有高血壓及曾患腎癌，他於10月4日因發燒往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院，臨床診斷為全血球低下，現時情況穩定。第二宗個案為一名69歲男子，患有缺血性心臟病和慢性肺病，潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦有在柴灣居住；他10月4日起發燒，2日後往東區醫院求醫及入院，臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。
第三宗個案為一名89歲男子，有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。該名病人居於深水埗一幢私人樓宇，於10月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院並確診為類鼻疽感染，現時情況穩定。
兩患者沒到訪深水埗 排除食品感染
衛生署指，根據流行病學調查，以上兩位非居於深水埗的88歲和69歲男病人，發病前均沒有到訪深水埗或到相同的地點，亦沒有飲用未經煮沸的水，初步排除感染與食物或產品有關，個案的流行病學調查仍在進行中。截至昨日，本港今年共錄得34宗人類感染類鼻疽個案，其中8月至今，深水埗區共錄得20宗個案，涉及19幢樓宇。政府指，由於有關個案數目較以往每年的數目有所增加，正計劃把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》(第599章)下的法定須呈報傳染病。
袁國勇倡增氯含量及加設紫外光殺菌
深水埗先後出現多宗感染，港大團隊早前在其中一名患者家中水龍頭採樣驗出陽性。袁國勇昨早聯同衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，到供水給區內居民的石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫視察。歐家榮表示，患者主要分布在白田邨、石硤尾邨及李鄭屋邨，初步調查找不到他們之間在行蹤上有流行病學重疊或關連。
袁國勇指，水務署處理食水程序達到世衛要求，包括食水中的氯含量，但指出氯含量在由配水庫去到市民家居時會降低，建議將沙田濾水廠食水中氯含量由百萬分之1，增至百萬分之1.2，以及在配水庫出口設置紫外光燈消毒。他認為現在即使無法令今次爆發完全消失，亦可至少令爆發減慢。他重申類鼻疽一直是香港風土病，每年都有十宗。
早上放水一分鐘後才作食水
不過為安全起見，他建議區內居民，尤其是長期病患長者，在早上開水喉首一分鐘的水，不要用作刷牙洗臉、花灑沖涼及直接飲用等，「最好煲過先好入口」，以免吸入殘留病毒。袁國勇表示，感染源頭仍有待調查，區內約10名患者甚少外出，相信個案非人傳人。他指，除了泥土及水，不排除患者經日用品感染，例如口罩等，港大會在區內抽取化驗。衛生防護中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可透過接觸患者血液或體液傳播。中心同時提醒醫生應保持警覺，盡快安排患者到醫院接受治療，並須根據細菌的化驗結果向中心呈報。