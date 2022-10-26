類鼻疽個案續增 多3人感染 居北角柴灣將軍澳 政府擬納法定呈報傳染病

本港近日爆出多宗感染類鼻疽個案，當中逾20人住於深水埗區，源頭至今未明。衛生防護中心昨再公布多3宗個案，患者所居地點包括北角、將軍澳、柴灣及深水埗，3人現時情況穩定，今年累計34人中招，當中7人離世。基於個案數目增加，當局擬將類鼻疽感染納入法定須呈報傳染病。港大微生物學系講座教授袁國勇昨早視察深水埗區配水庫後表示，仍未掌握爆發原因，不過建議深水埗、石硤尾區的市民「放水」一分鐘才可作食用，同時建議水務署增加食水氯含量，並在出水口增加紫外光裝置消毒。

新增類鼻疽個案殺入港島、新界！其中一名居於北角的88歲男子，患有高血壓及曾患腎癌，他於10月4日因發燒往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院，臨床診斷為全血球低下，現時情況穩定。第二宗個案為一名69歲男子，患有缺血性心臟病和慢性肺病，潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦有在柴灣居住；他10月4日起發燒，2日後往東區醫院求醫及入院，臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。

第三宗個案為一名89歲男子，有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。該名病人居於深水埗一幢私人樓宇，於10月8日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院並確診為類鼻疽感染，現時情況穩定。

