類鼻疽患者家兩樣本驗出病菌 白田邨石硤尾邨8大廈有個案

本港今年錄得29宗類鼻疽個案，20宗在深水埗區錄得。當中17宗是8月8日至本月2日期間發病，其中白田邨有5大廈有個案。衛生防護中心在該區公園及地盤、大廈水樣本等收集107個環境樣本，均對類鼻疽呈陰性反應，但港大微生物學系團隊早前在個別患者家居採集的環境樣本，有兩個對類鼻疽呈陽性反應，但細菌含量極低，或是病人早前所帶的細菌污染相關環境。

港大微生物學系講座教授袁國勇指，團隊採集31個樣本，在其中一名患者的兩個家居樣本，包括水龍頭出水口及花瓶內壁，發現類鼻疽伯克氏菌；並指暫無證據深水埗是類鼻疽病的源頭；又謂除非供水系統損壞，否則系統中的氯氣應能殺死細菌，但認同情況須進一步監察。衛生防護中心指，據其了解港大的核酸檢測敏感度極高，而該兩個樣本細菌含量極低，或屬殘留細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。

防護中心透露29宗類鼻疽個案，當中20宗居於深水埗區，其中17宗自8月或以後錄得，當局首次提及白田邨有5幢大廈有個案，其餘分布於石硤尾邨3幢和區內8幢不同樓宇。當局在該區收集107個環境樣本，全部呈陰性反應，防護中心指，初步流行病學調查顯示，患者絕大部分有已知長期病或免疫力弱，家居接觸者無病徵，病前無到訪相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水；初步可以排除傳播與食物或產品有關。中心認為現階段未有證據顯示個案的感染源頭來自自來水。為審慎起見，水務署已檢視該區的供水系統及過去3個月的維修保養紀錄，但未發現有異常。

衛生防護中心健康促進處高級醫生楊芊芊稱，暫仍未知確切的感染源頭，但指類鼻疽病菌可存活於本地環境，根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。中心不排除近月個案與天氣有關，提醒市民在颱風吹襲後勿接觸泥土及泥水。