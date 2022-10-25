類鼻疽｜新增3宗感染確診個案 政府擬將類鼻疽納入法定須呈報傳染病

類鼻疽傳播未止，衞生防護中心再揭多3宗個案，分別居於北角、將軍澳、柴灣及深水埗；3人現時情況穩定。港府今日（25日）表示，由於今年錄得的個案數目較以往每年的數目有所增加，擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。

首宗新增個案涉及一名88歲男子，患有高血壓，曾患腎癌，居於北角。他於十月四日因發燒往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院。臨床診斷為全血球低下，現時情況穩定。

第二宗個案涉及一名69歲男子，患有缺血性心臟病和慢性肺病，潛伏期大部分時間居於將軍澳，亦有在柴灣居住。他由十月四日起出現發燒，於十月六日往東區尤德夫人那打素醫院求醫，同日入院。臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。



根據中心的流行病學調查，上述88歲和69歲男病人發病前均沒有到訪深水埗及相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水，初步可以排除感染與食物或產品有關。個案的流行病學調查仍在進行中。



第三宗個案涉及一名89歲男子，有多種長期病患，包括糖尿病、高血壓、缺血性心臟病、慢性腎病、缺血性中風及大腸癌。該名病人居於深水埗一幢私人樓宇。他於十月八日因氣促、喘鳴和下肢水腫往明愛醫院急症室求醫，同日入院。臨床診斷為類鼻疽感染，現時情況穩定。

港府表示，由於今年錄得的個案數目較以往每年的數目有所增加，政府擬把類鼻疽感染個案納入《預防及控制疾病條例》（第599章）下的法定須呈報傳染病。中心會繼續提醒醫生保持警覺，盡快將病者（尤其是有長期病患的人士）安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報。