類鼻疽｜本港今年錄29宗個案　近七成居深水埗區　6人已離世

【19:20更新：加入衞生署公布個案詳情】

衞生防護中心今年8月至10月期間，接獲15宗由醫院呈報的感染類鼻疽的個案。初步流行病學調查顯示，絕大部分病人均有長期病患或免疫力低。衞生署發言人回覆查詢表示，中心正就個案進行流行病學調查，包括病人相關接觸歷史、高危因素和臨床情況等。署方傍晚進一步公布更多資料，表示今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，其中15宗由醫管局九龍西聯網在8月至今呈報。

今年6宗離世個案 均有長期病患

今年錄得的29宗個案，年齡介乎42至93歲，當中20宗居於深水埗區，其餘遍布觀塘區、黃大仙區、西貢區、葵青區、東區和油尖旺區。衞生署指，19名病人已出院、4名病人仍然留醫，餘下6名病人已離世，涉及介乎54至93歲的4男2女，當中5人為長期病患者。

就九龍西聯網近月通報的15宗個案，衞生防護中心初步流行病學調查顯示，大部分病人均有長期病患及免疫力弱，他們沒有到訪相同的地點。鑑於有關病人均居於深水埗區，中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。

暫無類鼻疽預防疫苗接種

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，有關細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。衞生防護中心指，人類可透過接觸受污染土壤和水源，經皮膚傷口、吸入受污染微塵或水滴，以及飲用受污染的水感染，又稱人傳人非常罕見，但可透過接觸患者血液或體液傳播。

中心指，現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，市民如接觸土壤或泥水，應穿著適當的防護衣物，如佩戴手套和穿上水靴。