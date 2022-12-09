類鼻疽｜本港過去一周錄4宗確診個案　居深水埗區非新近感染

衞生署衞生防護中心表示，過去一星期錄得4宗新增感染類鼻疽確診個案。他們居於深水埗區，中心的流行病學調查顯示該些個案均不是新近感染個案，於8月中旬至11月上旬期間發病，近日經進一步化驗確診。上述個案的流行病學調查仍在進行中。本港今年累計共錄得42宗類鼻疽個案，包括26宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

首宗個案：

93歲女子患有多種長期病患，10月15日開始發燒和嘔吐，前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院。她因持續發燒於11月14日再度入院，並於11月21日出院。病人於11月24日因嘔吐前往明愛醫院急症室求醫，並留院治療。病人現時仍然留院，情況穩定。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第二宗個案：

86歲女子患有多種長期病患，8月13日開始持續發燒和食慾不振，並於9月24日前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院。她於11月8日開始腳腫，並於11月12日前往瑪嘉烈醫院急症室求診，並留院治療。病人現時仍然留院，情況穩定。她的腳踝膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第三宗個案：

65歲男子患有糖尿病和高血脂，10月21日開始腰痛和小便不適，並向私家醫生求診。其後因徵狀持續並出現發燒和腹痛，獲轉介下在11月28日前往明愛醫院急症室，同日入院。病人現時仍然留院，情況穩定。他的血液及肝膿腫樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第四宗個案：

90歲女子患有多種長期病患，11月7日開始出現血尿和腳腫，並到普通科門診求診。其後徵狀持續並出現發燒，於11月16日前往明愛醫院急症室，同日入院。病人現時仍然留院，情況嚴重。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。