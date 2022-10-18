類鼻疽｜深水埗區兩個月錄17宗　衞生署首披露白田邨較多個案

深水埗區今年至今錄得20宗類鼻疽感染個案。衞生防護中心表示，當中17宗是8月8日至本月2日期間發病，並首次披露石硤尾白田邨有較多個案。中心初步調查發現他們發病前行蹤沒有重疊，排除傳播與食物、產品有關，惟暫時仍未找出確切的感染源頭。中心已在病人居所和區內採集逾100個環境樣本，暫時未見陽性樣本。

當局承認未找出確切源頭

衞生署今日(18日)在石硤尾為居民舉行健康講座，衞生防護中心健康促進處高級醫生楊芊芊指，17名近月發病的深水埗區患者，分別居於區內16幢大廈，當中白田邨有較多個案。中心得悉深水埗區的情況後已展開流行病學調查，包括在患者所住大廈採集42個水樣本和26個拭子樣本、在區內不同地方採集的16個泥土樣本等，並發現他們發病前沒有到訪過共同食肆。她表示，現時已有8個泥土樣本和26個主要在水管採集的拭子樣本，對類鼻疽呈陰性，又承認中心至今仍未找出確切的感染源頭，會繼續追查個案出現的原因。

楊芊芊解釋，類鼻疽主要透過接觸泥土、吸入和飲用受污染水源，強調人傳人和動物傳人的傳播十分罕見、「幾乎唔會發生」，呼籲居民毋須擔心。她提醒，有長期病患和免疫力弱的人士較易受感染，呼籲他們在打風和落雨後應避免接觸土壤，「打風落雨之後(細菌)更加容易衝咗出嚟、浮咗上地面」，加上有風便容易令細菌散播。