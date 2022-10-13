類鼻疽｜深水埗近月現15宗個案　曾祈殷促健康市民毋須過慮：非人傳人疾病

本港今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，其中8月至今的15宗個案，患者均居於深水埗區。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，他們年齡中位數約70歲、大多有長期病患，入院後都有肺炎或發燒。

歐家榮今日(13日)在新型肺炎疫情記者會上稱，中心進行流行病學調查後發現，患者居於不同大廈，亦排除他們到訪過相同地點或食肆，未找到個案之間的流行病學關連。他又指，患者病徵與過往個案類似，重申類鼻疽屬於風土病，每年都會有一些個案，中心會密切留意情況。

類鼻疽患者大多體弱多病

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷向本報稱，身體健康的市民並不容易感染，大多受感染病人都是體弱多病，如有酗酒習慣、患有糖尿病、腎病、長期呼吸系統疾病和癌症等。

曾祈殷稱，病人感染後有機會出現肺炎、敗血性休克、肝臟腎臟膿腫等。他強調，類鼻疽是細菌感染疾病，主要透過吸入受污染微塵、接觸細菌後經傷口感染等，而不會如新型肺炎等病毒感染般，在人與人之間傳播，甚至連動物傳人也不會。

曾祈殷倡未肯定無傷口 不應赤腳行山澗

他認為，身體健康的市民毋須過分恐慌和擔心，建議市民在確保身體沒有傷口之前，不應赤腳在山澗涉水而行，高風險人士在接觸泥土、盆栽或清理積水時應佩戴口罩。

就衞生防護中心至今採集的所有環境樣本均呈陰性，曾祈殷稱患者家中和附近泥土都未見有陽性結果，但都認為當局應繼續追查感染源頭。