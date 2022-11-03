類鼻疽｜深水埗配水庫泥土發現逾30陽性樣本 袁國勇：或通風口抽入水庫

深水埗爆發多宗類鼻疽菌感染。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前未知病人感染途徑，但強調食水安全，無發現病毒。袁國勇表示，現時已得知配水庫上蓋泥土驗出病毒，與病人感染的病毒基因相似。他早上與防護中心再巡視配水庫，但即使昨日颱風大雨，亦無發現配水庫內有滲漏，因此可以排除泥土內的病毒滲入配水庫。不過調查發現配水庫上，用作平衡內外氣壓的通風口，可能會將病毒經空氣抽入配水庫，當局已在通風口取樣等候化驗。袁國勇又指，另一可能是近月天氣炎熱，水溫上升可能會令水中氯含量下降，令病毒得以存活。不過他重申，在所有配水庫食水樣本，都無發現病毒，顯示食水安全。

袁國勇又建議，水務署可以在配水庫加裝高效空氣過濾器，並裝設早前提出的紫外光消毒設施。深水埗區內市民，尤其長者及長期病患者，不應將每日頭一分鐘開喉放出的食水，用作擦牙洗臉、洗澡或未經煲滾飲用。

歐家榮：當局正擬修例將類鼻疽列為須呈報傳染病 適時會再公布

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，深水埗類鼻疽個案群組，經調查後暫未發現可能共通感染原因，不過環境調查在配水庫泥土樣本發現超過30個陽性樣本。歐家榮表示，自八月至今深水埗出現20宗感染類鼻疽個案，化驗各患者的感污途徑、泥土、食水及日用品樣本，以及調查各患者曾到過的食肆或其他地點，都無發現共通之處，而且超過一半患者大部分時間留在家中，甚少離開家中，更難確定感染原因。



歐家榮又指，在環境調查中取得471個樣本，38個陽性，其中32個是在供應區內食水的配水庫泥土中發現，不過配水庫食水樣本全部陰性。其他陽性樣本，分別在其中一名患者家中水樣本，以及白田盤10期重建地盤發現。歐家榮指，其中4個已完成全基因分析的樣本，發現病毒基因與患者感染的病毒相似，可能有關，但仍要調查感染途徑。他說，當局正擬修例將類鼻疽列為須呈報傳染病，適時會再公布