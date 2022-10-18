類鼻疽｜白田邨石硤尾邨8大廈有個案　有患者家居兩個地方帶菌

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深水埗區今年至今錄得20宗類鼻疽感染個案。衞生防護中心表示，當中17宗是8月8日至本月2日期間發病，並首次披露石硤尾白田邨有5幢樓宇有個案，其餘個案分布於石硤尾邨3幢樓宇和區內8幢不同樓宇。中心初步調查發現，患者發病前行蹤沒有重疊，排除傳播與食物、產品有關，惟暫時仍未找出確切的感染源頭。中心已在病人居所和區內採集逾100個環境樣本，暫時未見陽性樣本。不過，港大團隊在一個患者的家居，發現兩個拭子樣本檢測呈陽性。
當局承認未找出確切源頭
衞生署今日(18日)在石硤尾為居民舉行健康講座，衞生防護中心健康促進處高級醫生楊芊芊指，17名近月發病的深水埗區患者，分別居於區內16幢大廈，當中白田邨有較多個案。中心得悉深水埗區的情況後已展開流行病學調查，包括在患者所住大廈採集42個水樣本和26個拭子樣本、在區內不同地方採集的16個泥土樣本等，並發現他們發病前沒有到訪過共同食肆。她表示，現時已有8個泥土樣本和26個主要在水管採集的拭子樣本，對類鼻疽呈陰性，又承認中心至今仍未找出確切的感染源頭，會繼續追查個案出現的原因。
楊芊芊解釋，類鼻疽主要透過接觸泥土、吸入和飲用受污染水源，強調人傳人和動物傳人的傳播十分罕見、「幾乎唔會發生」，呼籲居民毋須擔心。她提醒，有長期病患和免疫力弱的人士較易受感染，呼籲他們在打風和落雨後應避免接觸土壤，「打風落雨之後(細菌)更加容易衝咗出嚟、浮咗上地面」，加上有風便容易令細菌散播。
浴室水龍頭、花瓶內壁樣本呈陽性
衞生防護中心晚上發新聞稿交代詳情指，合共在深水埗區收集107個環境樣本，包括16幢近期個案居住樓宇的90個相關水樣本和環境拭子樣本、1個家居採集的灰燼樣本，以及從附近一帶公園、地盤採集的16個泥土樣本，所有樣本均對類鼻疽核酸檢測呈陰性反應。同時，中心亦邀請港大微生物學系講座教授袁國勇團隊一同參與環境調查，團隊從個別患者的家居採集31個環境樣本，結果有一個單位的浴室水龍頭和花瓶內壁拭子樣本，對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應。
據中心了解，港大的核酸檢測的敏感度極高，而該兩個陽性樣本所檢測到的細菌含量極低，可能屬於殘留的細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。雖然中心認為未有證據顯示，個案的感染源頭來自自來水，然而為審慎起見中心已就事件通知水務署。水務署檢視該區供水系統及過去3個月的維修保養紀錄後，未發現有外來物污染供水系統的事故，相關配水庫及該區食水樣本亦一直未有異常，完全符合香港食水標準。
陳凱欣促化驗更多環境樣本
類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹，楊芊芊稱細菌會影響身體很多部位，涉及不同部位會出現不同病徵，認為市民不適時或難以分辨患上哪種疾病，建議有需要便要求醫、接受診斷和化驗。對於深水埗區居民經常到山上活動，楊芊芊呼籲他們行山時不要接觸泥土和泥水，尤其是暴風雨之後、屬長期病患者等。
立法會衞生事務委員會副主席、選委會界別議員陳凱欣亦有出席講座，她在講座後促請中心抽取更多環境樣本化驗，又指感染源頭未明令區內街坊感憂慮，建議衞生署加強教育和宣傳。