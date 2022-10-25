類鼻疽｜袁國勇倡深水埗等居民「過水」一分鐘使用　增食水氯含量至百萬分之1.2殺菌

本港近日爆出多宗感染類鼻疽個案，當中逾20人住於深水埗區。港大微生物學系講座教授袁國勇今早(25日)聯同衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等，到石硤尾配水庫及蝴蝶谷配水庫視察，並抽取環境樣本，了解情況。袁國勇稱現階段未知爆發原因，建議深水埗、石硤尾區的市民「過水」一分鐘才可使用，同時建議水務署增加食水氯含量，由目前一百萬分之1增加到1.2，並長期在出水口增加紫外光裝置消毒。

袁國勇表示，當局重視今次事件，惟現階段未知爆發原因，另一可能性在食水方面，因為早前其中一個案家中的水喉頭及花瓶內所採的樣本，驗出類鼻疽伯克氏菌的DNA。他解釋，隨著水由濾水廠去到配水庫、再到家居出水位，水中的氯含量或會降低，建議深水埗、石硤尾區的市民，尤其是長期病患者及老人家，由於隔夜後的食水剩餘氯含量會降低，最好朝早打開水喉後的首一分鐘的食水，不要拿來擦牙、洗臉、用花灑沖涼或直接飲用，認為會有不利。他強調這個並非是水務署問題，而是出水位的剩餘游離氯含量降低。

倡長遠在出水口增加紫外光 裝置

袁國勇續稱，有鑑出水時氯含量會降低，他提出兩項建議，包括建議水務署，在沙田瀘水廠增加水中的氯含量，由現時一百萬分之一增加至1.2，令出水口的游離氯含量足以殺死病菌，同時微量增加可以避免令市民對氯含量敏感，同時長遠而言，在配水庫出水口增加紫外光裝置消毒，他認為現在即使無法令今次爆發完全消失，亦可至少令爆發減慢。他重申類鼻疽一直是香港風土病，每年都有十宗。

他又表示，專家對上述兩個配水庫情況非常滿意，認為食水消毒程序符合世衛要求，可保證用戶食水安全。

歐家榮：今次事件不尋常

至於歐家榮醫生稱，本港目前累計31宗類鼻疽個案，有22宗是8月後出現，形容今次事件不尋常，當中白田邨、石峽尾邨及李鄭屋邨等18幢大廈均在受影響範圍，所以通知水務署，調查供水系統。