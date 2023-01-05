顧嘉煇離世 各界哀悼 痛失殿堂級音樂巨匠

「香港樂壇教父」顧嘉煇一生譜出首首名曲，多次獲頒獎項、勳章等榮譽。對音樂大師顧嘉煇辭世，本港政界、文化界、演藝界等同表哀痛。

顧嘉煇創作不少電影歌曲和電視劇主題曲，先後在本港音樂頒獎禮、香港電影金像獎和台灣金馬獎上獲獎。顧嘉煇於1981年在香港電台十大中文金曲頒獎音樂會獲頒「最高榮譽獎」，1997年獲得CASH「音樂成就大獎」，隨後亦獲香港藝術發展局頒發「2010香港藝術發展獎」的「終身成就獎」。

顧嘉煇在香港回歸前後均獲當局授勳，包括1982年獲頒授「大英帝國員佐勳章」，並先後於1998年和2015年獲頒授銅紫荊星章和金紫荊星章。本港多間大專院校，包括香港演藝學院、香港教育學院、香港中文大學，都向他頒發榮譽博士。

就顧嘉煇辭世，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示深感痛惜，並向其家人致以慰問。楊潤雄形容顧嘉煇是香港殿堂級作曲、編曲及指揮家，創作了無數家傳戶曉的電影歌曲及電視劇主題曲，對香港流行文化有重要的貢獻。楊潤雄指，顧嘉煇的作品歷久常新，多年來陪伴香港人成長，豐富了全球華人的生活。他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世。

香港作曲家及作詞家協會亦指，顧嘉煇的音樂創作生涯逾半世紀，其筆下歌曲皆膾炙人口，經典作品多不勝數。由煇哥始創的中式小調流行曲作品於七、八十年代席捲整個華人社會，為香港流行音樂作出巨大貢獻，形容其離世是本地音樂界失去一位殿堂級音樂巨匠。

