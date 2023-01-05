顧嘉煇離世 各界哀悼 痛失殿堂級音樂巨匠

「香港樂壇教父」顧嘉煇一生譜出首首名曲，多次獲頒獎項、勳章等榮譽。對音樂大師顧嘉煇辭世，本港政界、文化界、演藝界等同表哀痛。
顧嘉煇創作不少電影歌曲和電視劇主題曲，先後在本港音樂頒獎禮、香港電影金像獎和台灣金馬獎上獲獎。顧嘉煇於1981年在香港電台十大中文金曲頒獎音樂會獲頒「最高榮譽獎」，1997年獲得CASH「音樂成就大獎」，隨後亦獲香港藝術發展局頒發「2010香港藝術發展獎」的「終身成就獎」。
顧嘉煇在香港回歸前後均獲當局授勳，包括1982年獲頒授「大英帝國員佐勳章」，並先後於1998年和2015年獲頒授銅紫荊星章和金紫荊星章。本港多間大專院校，包括香港演藝學院、香港教育學院、香港中文大學，都向他頒發榮譽博士。
就顧嘉煇辭世，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示深感痛惜，並向其家人致以慰問。楊潤雄形容顧嘉煇是香港殿堂級作曲、編曲及指揮家，創作了無數家傳戶曉的電影歌曲及電視劇主題曲，對香港流行文化有重要的貢獻。楊潤雄指，顧嘉煇的作品歷久常新，多年來陪伴香港人成長，豐富了全球華人的生活。他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世。
香港作曲家及作詞家協會亦指，顧嘉煇的音樂創作生涯逾半世紀，其筆下歌曲皆膾炙人口，經典作品多不勝數。由煇哥始創的中式小調流行曲作品於七、八十年代席捲整個華人社會，為香港流行音樂作出巨大貢獻，形容其離世是本地音樂界失去一位殿堂級音樂巨匠。
陶傑：音樂語言如「崇山淵海」
作家陶傑亦在社交平台上發文，稱顧嘉煇為人訥默寡言，但他的音樂語言卻如「崇山淵海」，驚人的多產和多藝，契合香港的時代定位，其指揮棒迴護了香港這座不夜城。陶傑認為，雖然流行
曲通俗，但顧嘉煇遠不止是香港音樂史上的巴洛克建築群，除有中西合璧的風貌氣神，西洋音符和樂器的畫棟雕梁之外，別有情感和世態的雲亭煙閣。
汪明荃：樂壇成就非凡應無憾
多次與顧嘉煇合作的藝人汪明荃稱，很不捨得顧嘉煇離世，感到好可惜，又指顧嘉煇作為一位偉大的作曲家，為香港樂壇作出好大貢獻，所寫的歌首首都是經典，創作一批批優秀的作品，亦有許多徒弟。她相信顧嘉煇在樂壇上成就，「應該無咩遺憾」。
顧嘉煇曾工作的無綫電視亦以主席許濤暨職藝員仝人名義發稿，對顧嘉煇離世深表惋惜及哀痛，並向其家人致以深切慰問。無綫指，顧嘉煇於1968年應邀加入無綫，曾擔任長壽綜藝節目《歡樂今宵》音樂總監，才華洋溢，於七十年代開始一直為無綫電視創作眾多膾炙人口的電視劇集主題曲，風靡萬千電視觀眾及歌迷，並且獲獎無數，音樂大師之譽實至名歸。