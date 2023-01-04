顧嘉煇離世｜汪明荃慨嘆可惜：「煇哥」首首經典應無咩遺憾

被視為香港粵語流行曲的奠基者之一、著名作曲家顧嘉煇今日(4日)在加拿大溫哥華離世，享年92歲。近日遊日後確診新冠肺炎的著名演員汪明荃與顧嘉煇拍檔多年，她接受傳媒採訪時坦言，對顧嘉煇的離世感到可惜，認為顧嘉煇在樂壇上成就，應沒甚麼遺憾。

煇哥作歌「好聽又一定hit」

汪明荃指，很不捨得顧嘉煇離世，感到好可惜，作為一位偉大的作曲家，「煇哥」(顧嘉煇)為香港樂壇作出好大貢獻，他寫的歌首首都是經典，創作一批批優秀的作品，亦有許多徒弟，她相信顧嘉煇在樂壇上成就，「應該無咩遺憾」。

汪明荃接受另一傳媒訪問時，又談及與顧嘉煇的緣分，指「煇哥」作了很多劇集主題曲給她唱，好像《萬水千山總是情》、《勇敢的中國人》等等，坦言「煇哥」作的歌好適合她唱，「好聽又一定hit」，形容顧嘉煇「才華横溢」，作的歌「好啱大家嘅的key和聲線」，好似葉麗儀和甄妮般，重申對顧嘉煇離世感到可惜。

楊潤雄：作品豐富全球華人生活

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就表示，對顧嘉煇逝世深切哀悼及痛惜，並向其家人致以慰問。他讚揚顧嘉煇是香港殿堂級作曲、編曲及指揮家，創作了無數家傳戶曉的電影歌曲及電視劇主題曲，包括《獅子山下》等，其作品歷久常新，多年來陪伴香港人成長，豐富了全球華人的生活，「我們會永遠懷念他」。