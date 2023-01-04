顧嘉煇離世｜稱每個港人都有最喜歡「顧曲」　陶傑：港昔日燈光又熄一盞

著名作曲家顧嘉煇在加拿大溫哥華離世，享年92歲。作家陶傑今日(4日)在社交平台發文悼念，形容顧嘉煇為「大師」，指「香港昔日的燈光殘餘無幾，終又熄了一盞。而大師留下的音樂，卻又豈止一盞燈」。他說幾乎每一個香港人都有三數首他最喜歡的顧嘉煇名曲，顧嘉煇留下的音樂，是「輝映六十年的一座音樂宮殿的午夜梵爾賽」。

讚音樂語言如崇山淵海 多産多藝

陶傑形容，顧嘉煇為人訥默寡言，但他的音樂語言卻如「崇山淵海」，驚人的多産和多藝，契合香港的時代定位，其指揮棒迴護了香港這座不夜城，認為雖然流行曲通俗，但顧嘉煇遠不止是香港音樂史上的巴洛克建築群，除有中西璧合的風貌氣神，西洋音符和樂器的畫楝雕梁之外，別有情感和世態的雲亭煙閣。

陶傑認為，幾乎每一個香港人都有三數首他最喜歡的顧嘉煇名曲，例如有「兩忘煙水裏」、「忘盡心中情」的柔情；「鐵血丹心」和「楚留香」的剛朗；「情比雨絲」、「星夜星塵」的寂寥等，又形容在浩瀚的顧曲百科全書中，某幾首是顧大師如莎士比亞的「羅密歐與茱麗葉」時期。

他指：「我不會說貫穿其間的是一個香港的莫札特，這樣比喻誇張得有點冒犯了，不過顧嘉煇的一甲子創作，以中文的流行音樂時空，幾亦類囊括了整個西洋古典音樂時代。當拍檔不再，繁華不復，填詞人的李杜逝去，江南的李龜年也更深隱了。顧先生選擇了退隱於大洋彼岸，留下的一截長長的空白，正好盛載一盤繁花似錦卻又在香港人心中永不凋謝的回聲。」