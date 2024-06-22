風帆運動員上岸轉投警隊　大賽奪冠卻險被學堂試擊敗

香港警察學院今日舉行結業會操，新一批21名見習督察和157名學警畢業。曾代表香港出戰倫敦奧運、仁川亞運等大型國際賽事的運動員梁灝雋，是芸芸畢業見習督察之一。他過去曾在亞運會奪得獎牌，亦於3屆亞洲滑浪風帆錦標賽奪冠，2019年正式退役後留在風帆港隊擔任教練；身處滑浪風帆圈子20多年後，前年他毅然踏出第一步離開舒適圈，希望尋找一份穩定兼具意義的工作。 測試遇挫幸獲長官支持 出任教練期間，梁灝雋負責訓練青年隊伍、帶領選手參與本地及海外賽事，其間有感應趁尚有能力和機會時挑戰自我、接觸世界，遂開始尋找工作，並參加了警隊的運動員招募計劃。他表示，計劃讓他有機會與曾任運動員的警員交流，繼而真正認識警務工作，又認為運動員講求自律完成訓練的耐力，本身就很適合從事紀律工作，最終決定投考警務督察職位。

人生轉換跑道後，梁灝雋坦言要在一個新地方重新發展「好難做」，又稱已放下書包多年，本身讀書能力又比較弱，自然對短時間內要學習大量法例和警務知識感到吃力，首兩次測試只勉強合格。他表示，那一刻已經擔心自己「搞唔掂」，幸獲得長官的理解和支持，並得到所需的解釋、補習等訓練，隨後考試分數便明顯改善，想法亦變為相信自己「揀啱工作」，最終順利在今日畢業。

女生睹警迅速控制反修例場面 下決心加入 挑戰自己之餘，解決困難帶來的滿足感，也是新血加入警隊的原動力。本身就讀幼兒教育的畢業學警謝佳璇認為，警察日常會接觸不同的人和事、遇上突如其來的挑戰，工作亦會因時代與環境變遷而要與時並進、自我增值，相信警務工作的挑戰有助她跳出舒適圈，過程亦會帶來遠超其他職業的滿足感和成就感。

謝佳璇舉例稱，數年前反修例事件期間，曾經在車廂目睹接近失控的遊行示威場面，以及一度被示威者堵塞在路上，破壞她印象中安全和平的香港形象，幸警方及時趕抵並迅速控制場面，維持現場秩序。親眼見證警員執法的謝佳璇，當下感受到警隊維護香港秩序的決心和信念，因而決心投考警隊。 在學堂受訓期間，謝佳璇最困難的就是體能訓練，當中涉及上落山路段的21公里長跑，使沒有太多半馬經驗的她頓感費勁，「當時完全靠意志及同伴嘅支持、鼓勵完成。」經歷27個星期的學警訓練後，謝佳璇指體能水平、心理素質和意志力等，都已經得到磨練及提升，今日順利畢業並獲發學業成績優異證書。