風暴卡努｜世界童軍大露營香港代表團將提早今日返港

南韓舉行的世界童軍大露營活動，由於風暴迫近，參加者陸續離營，香港童軍總會代表團離開世界童軍大露營，全團今日返港。

香港童軍總會﹕今次是最辛苦的大露營

【15:55更新】香港童軍總會助理香港總監伍穎珊指，今次是最辛苦的一次大露營，認為初期安排不足，但之後已逐步改善，大會在活動的第3日起陸續派發消暑物資和加建帳篷。她指有少於10名團員在當地感到身體不適，而因應颱風來襲，考慮到團員安全，決定提早返港。

民青局 發聲明歡迎成員返港

【14:55更新】民政及青年事務局發聲明歡迎香港童軍總會成員返港，局方指因應香港童軍總會提早返港的決定，局方隨即聯絡入境事務處和相關航空公司，讓總會的成員順利返港，就此感謝相關部門及機構，包括國家駐光州總領事館為成員安排交通前往機場。

童軍總會公布所有香港代表團成員今日一同返港

童軍總會在社交網站公布，所有香港代表團成員周二(8日)均獲大會安排離開營地，並送往距離仁川機場約2小時車程的地方。童軍總會已跟航空公司聯繫及確認所有機位，團員原定分批返港，將改為今日全部團員一同返港。