風球馬力斯｜三號風球生效　天文台：料至少維持至明早6時 (持續更新)

【17:00更新】天文台在下午5時正取消黃色暴雨警告信號。

另外，天文台指受風球馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，預料本港明早(6月1日)有較大機會同時受大驟雨及強風影響，提醒市民明日出門上學前請留意天氣消息及教育局的宣布。

【16:45更新】天文台指，雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早六時。

除非馬力斯有變 否則改發更高信號機會低

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，塔門錄得的最高持續風速為每小時44公里，最高陣風超過每小時54公里。

【16:40更新】天文台改發三號強風信號。

【15:45更新】天文台指，馬力斯會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，重申會在下午4時40改發三號強風信號。

馬力斯移入廣東西部 港屆時有強風大驟雨

衛星雲圖顯示馬力斯的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使馬力斯會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

【15:31更新】天文台在下午3時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。