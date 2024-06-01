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2024-06-01 17:40:00

風球馬力斯｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號（不斷更新）

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熱帶風暴馬力斯已減弱及遠離本港。(天文台截圖)

熱帶風暴馬力斯已減弱及遠離本港。(天文台截圖)

【17:40更新】

天文台在下午5時40分，宣布取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台指馬力斯已減弱為低壓區，受與其殘餘相關的西南季候風影響，本港部份地區初時仍吹強風，高地達烈風程度。天文台會發出強烈季候風信號。

預料馬力斯的殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來狂風驟雨，雨勢有時較大，呼籲市民請保持警覺。

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【16:40更新】

天文台在下午4時40分，正式改發1號戒備信號。當局表示馬力斯橫過清遠並逐漸遠離香港，但本港西部初時仍間中吹強風，高地達烈風程度，呼籲市民注意。

當馬力斯減弱為低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。而預料馬力斯或其殘餘會在今晚至明早為珠江口一帶帶來驟雨，雨勢有時較大，市民請保持警覺。

在過去一小時，昂坪、青洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時82、51及50公里，最高陣風分別超過每小時103、62及56公里。

現代貨櫃碼頭今晚重開吉櫃交收

現代貨櫃碼頭就公布，會在今晚7時半起恢復吉櫃交收。而重櫃交收時間將再作公布。

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民政事務總署表示，由於3號熱帶氣旋警告信號已取消，緊急事故熱線2572 8427亦已停止運作。

天文台改發三號風球。(陳奕釗攝)

天文台改發三號風球。(陳奕釗攝)

【14:45更新】

天文台宣布，將會在下午4時40分改發1號信號。天文台指，馬力斯正橫過清遠，並將逐漸遠離香港。預料1號戒備信號會維持一段時間。當馬力斯減弱為一低壓區，天文台會視乎本地風力情況，考慮取消所有熱帶氣旋警告信號，或改發強烈季候風信號。

在過去一小時，昂坪、長洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、45及45公里，最高陣風分別超過每小時96、54及56公里。

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【13:45更新】

天文台表示，在過去一兩小時本港風力有減弱跡象。同時，馬力斯在香港西北約200公里掠過，移向清遠市，逐漸遠離本港。並表示會視乎馬力斯減弱的程度，在下午3時至6時之間考慮改發1號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，昂坪、青洲及沙洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、48及42公里，最高陣風分別超過每小時90、62及59公里。

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【11:45更新】

過去數小時，本港西部受強風影響，高地間中吹烈風。同時，本港多處地區錄得約30毫米雨量。按照現時預測路徑，馬力斯會在未來兩三小時於本港西北約200公里掠過。

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在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、56及46公里，最高陣風分別超過每小時92、70及61公里。

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天文台公布，3號風球預料會繼續維持至下午3時，並會在之後視乎馬力斯的風力變化，考慮改掛1號訊號。同時，天文台預計未來一至兩小時本港會有暴雨。

天文台目前仍懸掛3號強風信號。在上午10時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北偏西約220公里，即在北緯22.8度，東經112.1度附近，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移入廣東內陸，並進一步減弱。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。

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天文台指，馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。預料3號訊號會維持到下午3時。在過去一小時，昂坪、青洲及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時64、45及44公里，最高陣風分別超過每小時89、57及60公里。天文台呼籲市民海面會有大浪及湧浪，要遠離岸邊及停止所有水上活動。

交通：

另外昂坪360宣布，因為風暴的影響，今早的纜車服務會暫停，直至天氣好轉為止。

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