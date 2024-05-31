風球馬力斯｜幼稚園及部分特殊學校停課　交通設施公共服務有變　一文睇清最新安排 (持續更新)

今年首個風球正影響香港。天文台指，風球馬力斯會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響本港，屆時香港會受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。為此，本報特別整理最新交通、設施及公共服務等最新安排，方便讀者一文睇清。

【17:40更新】 警務處指，由於三號強風信號現正生效，原定今午(31日)下午6時於灣仔金紫荊廣場舉行的降旗儀式將告取消。若屆時三號強風信號已經取消及天氣情況許可，降旗儀式有機會恢復而不作另行通知。

大灣區航空：航班服務或有所調整

【17:27更新】大灣區航空稱，正密切留意熱帶風暴馬力斯對航班可能造成的影響。現時公司航班服務維持正常，但隨著天氣情況變化，可能會有所調整。公司網站將更新最新的訊息，建議乘客在出發前往機場前，於香港國際機場或本公司網站查閱航班最新情況。

民政事務總署緊急事故熱線運作

【17:00更新】民政事務總署指，由於3號信號已經發出，已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

【16:45更新】教育局表示，由於3號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。