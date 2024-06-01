風球馬力斯｜3號風球最少維持到下午3點　昂坪360停駛至天氣好轉（不斷更新）

【11:45更新】

過去數小時，本港西部受強風影響，高地間中吹烈風。同時，本港多處地區錄得約30毫米雨量。按照現時預測路徑，馬力斯會在未來兩三小時於本港西北約200公里掠過。

在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、56及46公里，最高陣風分別超過每小時92、70及61公里。

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天文台公布，3號風球預料會繼續維持至下午3時，並會在之後視乎馬力斯的風力變化，考慮改掛1號訊號。同時，天文台預計未來一至兩小時本港會有暴雨。