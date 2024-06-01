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2024-06-01 11:45:00

風球馬力斯｜3號風球最少維持到下午3點　昂坪360停駛至天氣好轉（不斷更新）

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天文台改發三號風球。(陳奕釗攝)

風球馬力斯｜天文台改發三號風球，預料至少維持至明早6時。(陳奕釗攝)

【11:45更新】

過去數小時，本港西部受強風影響，高地間中吹烈風。同時，本港多處地區錄得約30毫米雨量。按照現時預測路徑，馬力斯會在未來兩三小時於本港西北約200公里掠過。

在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時74、56及46公里，最高陣風分別超過每小時92、70及61公里。

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天文台公布，3號風球預料會繼續維持至下午3時，並會在之後視乎馬力斯的風力變化，考慮改掛1號訊號。同時，天文台預計未來一至兩小時本港會有暴雨。

天文台目前仍懸掛3號強風訊號。在上午10時，熱帶低氣壓馬力斯集結在香港之西北偏西約220公里，即在北緯22.8度，東經112.1度附近，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移入廣東內陸，並進一步減弱。按照現時預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶，在中午前後於本港西北約200公里掠過。

天文台指，馬力斯會在未來數小時繼續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。預料3號訊號會維持到下午3時。在過去一小時，昂坪、青洲及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時64、45及44公里，最高陣風分別超過每小時89、57及60公里。天文台呼籲市民海面會有大浪及湧浪，要遠離岸邊及停止所有水上活動。

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交通：

另外昂坪360宣布，因為風暴的影響，今早的纜車服務會暫停，直至天氣好轉為止。

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