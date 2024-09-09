風雨無礙馬迷心情 新馬季開鑼4.7萬人入場

新一個馬季在沙田馬場開鑼，吸引逾4.7萬名馬迷及遊客到馬場感受氣氛和碰運氣，是近年開鑼日新高，當中入場內地遊客人數達7,100，打破歷來賽馬日紀錄。賽事期間雖不時有風雨，仍無阻馬迷觀賽心情，不少馬迷入場時亦敲打銅鑼寓意好運。
「唞暑」兩個月後新馬季昨日開鑼，不少馬迷昨日在開賽前提早到馬場，觀看新馬季開鑼儀式。特首李家超、民政及青年事務局長麥美娟、馬會主席利子厚等一同主持點睛儀式，一眾騎師也有參與典禮，祝願馬迷新馬季事事順利。新馬季首日馬場入場人數逾4.7萬人，較2019年開鑼日的6.8萬人少，但屬於疫情後的新高，當中包括逾7,100名內地遊客。昨日投注額接近13.3億元，比去年上升8.6%。
超強颱風摩羯襲港後，本港天氣仍然不穩。昨開賽前和賽事期間不時有風雨，但入場馬迷的興奮心情未受影響，看台上的馬迷不時因有風雨而開遮。馬場一如以往都設有寓意幸運的銅鑼陣，不少馬迷入場時也按傳統敲打銅鑼，祈求新馬季可以好運連連。
政府會續推「無處不旅遊」
李家超出席開鑼儀式並為特首盃獲勝者頒獎後，在社交網站表示開鑼日是香港焦點盛事之一，現場氣氛熱烈，吸引很多香港市民與訪港旅客入場。他又指，本港未來數月將有多項盛事舉行，涵蓋體育、藝術、經濟、會議等範疇，政府會繼續推動「無處不旅遊」，吸引來自世界各地旅客來港消費，並期待透過這些活動，提升本港國際地位與形象。