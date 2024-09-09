風雨無礙馬迷心情 新馬季開鑼4.7萬人入場

新一個馬季在沙田馬場開鑼，吸引逾4.7萬名馬迷及遊客到馬場感受氣氛和碰運氣，是近年開鑼日新高，當中入場內地遊客人數達7,100，打破歷來賽馬日紀錄。賽事期間雖不時有風雨，仍無阻馬迷觀賽心情，不少馬迷入場時亦敲打銅鑼寓意好運。

「唞暑」兩個月後新馬季昨日開鑼，不少馬迷昨日在開賽前提早到馬場，觀看新馬季開鑼儀式。特首李家超、民政及青年事務局長麥美娟、馬會主席利子厚等一同主持點睛儀式，一眾騎師也有參與典禮，祝願馬迷新馬季事事順利。新馬季首日馬場入場人數逾4.7萬人，較2019年開鑼日的6.8萬人少，但屬於疫情後的新高，當中包括逾7,100名內地遊客。昨日投注額接近13.3億元，比去年上升8.6%。