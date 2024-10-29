風雨蘭：性暴力求助持續上升 促推行性罪行法律改革

風雨蘭發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，就2019至2023年的五年間所深入跟進之1,984宗性暴力求助個案及其他過去之個案作數據統計及分析。
延遲求助個案數字顯著 報案率下跌
研究顯示風雨蘭作跟進的整體性暴力個案數字呈持續上升趨勢。由2009-13年間的1,047宗攀升至2019-23年的1,984宗個案。研究亦發現本港延遲求助個案數字在過去15年依然顯著，過去5年間，當事人平均延遲約4.2年求助。
然而報案率有所下跌，2009-13年間有56.8%的個案事主有報案，至2019-23年間僅為41.4%。風雨蘭資深研究主任邱志衡博士表示，不少案件因當事人撤訴而終結，反映現有司法程序的保護措施並不足夠，減低了當事人尋求公義的信心，相關支援措施仍有待進步。
「強姦」無法全面保障當事人 社會缺「同意」概念
是次研究以「插入式性侵」、「非插入式性侵」及「非接觸式性侵」（例如影像性暴力、言語性騷擾）作個案分類。在2019-23年間，風雨蘭跟進的求助個案中，涉及「插入式性侵」的個案佔最多，「非接觸式性侵」最少，而在「插入式性侵」個案中有48個案只會被定為非禮或其他性罪行，與求助者的創傷存在巨大落差。
另外，過去5年影像性暴力個案及親密伴侶性暴力之個案均急劇上升。由2009-13年間的33宗大幅升至2019-23年間的448宗，影像性暴力求助個案錄得304宗，佔「非接觸式性侵」個案近七成，當中45%侵犯者為事主親密伴侶，有關親密伴侶為侵犯者個案亦有上升趨勢，由2014-18年間的199宗，大幅升至2019-23年間的344宗。
風雨蘭總幹事莊子慧表示，在個案輔導的過程中，發現影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會缺乏對「同意」概念的清晰而一致的理解，反映部份人意識不足，雙方亦未有一致理解。
改革性罪行 全面推行性教育
《個案回溯研究》顯示當事人欲透過刑事司法系統尋求公義時依然陷於困境。當局急須改革性罪行，落實《檢討實質的性罪行》報告書中多項建議，其中包括就「同意」一詞給予明確的法律定義，及擴闊「強姦」罪為「插入式性侵」罪，以向性侵受害人提供更充分的保障，從而提升受害人求助及尋求司法公義的信心。
在文化層面，政府亦應開展全面性教育，加強推廣「同意」概念，並將性教育列為必修課目，同時制定教學指引，推廣及落實全面性教育，強調尊重意願、身體界線的重要性。風雨蘭亦期望透過建立數據監察機制，每5年一次檢視數據，助社會各界持續監察性暴力事件及識別趨勢，提供政策改善、預防教育和支援服務的建議，從根本回應本港性暴力問題，為倖存者締造一個更安全友善生活環境。