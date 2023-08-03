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2023-08-03 18:14:02

颱風卡努｜沖繩大停電逾80香港團友摸黑度夜 靠飯團充飢 入境處收43宗求助

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颱風卡努｜入境處收43港人求助 沖繩大停電80多名團友靠飯團充飢

颱風卡努｜入境處收43港人求助，沖繩大停電80多名團友靠飯團充飢。（資料圖）

颱風卡努Khanun在日本沖繩急轉彎，強風及暴雨繼續吹襲沖繩本島及奄美大島等地，據當地氣象部門預計，卡努明日（4會轉向，星期六會再次趨近沖繩。當地大批航班取消，本港入境處今日（3日）表示，接獲43宗港人求助個案，包括查詢交通情況或住宿等。

東瀛遊3團在當地兩團滯留

東瀛遊執行董事禤國全則表示，目前有3個旅行團共86名團友在沖繩，他們分別於上月282930日出發，其中2829日的團原訂於812日返港，受風暴取消航班影響，兩團共60人要延至明日（4才回港，即其中兩團滯留當地2至3日；至於上月30日出發的旅行團則按原定計畫今日回港。

一度停電近24小時

他形容「卡努」一連數日繞行沖繩情況罕見，旗下酒店所在區域本周二（1日）一度停電近24小時，酒店一度受當地停電影響，於81日晚上8時開始停電，需靠後備發電機渡過黑夜。

據當地氣象部門預計，卡努明日（4日）會轉向，星期六會再次趨近沖繩。

據當地氣象部門預計，卡努明日（4日）會轉向，星期六會再次趨近沖繩。（天文台網頁截圖）

鄰近便利店食物已被搶購一空

於鄰近便利店食物已被搶購一空，住客期間只能靠飯團充飢，「數量都係有限咋，出面真係乜都無，但叫頂住個肚先。」直至今日（3日）7時電力恢復，才有早餐供應。由於情況特殊，東瀛遊決定免收當日的酒店房租。

全部求助港人正身在安全地方

入境處表示，處方得悉全部求助港人正身在安全地方，並已提供相關資訊，入境處已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐福岡總領館及相關航空公司了解。

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