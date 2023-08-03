颱風卡努｜沖繩大停電逾80香港團友摸黑度夜 靠飯團充飢 入境處收43宗求助

颱風卡努（Khanun）在日本沖繩急轉彎，強風及暴雨繼續吹襲沖繩本島及奄美大島等地，據當地氣象部門預計，卡努明日（4日）會轉向，星期六會再次趨近沖繩。當地大批航班取消，本港入境處今日（3日）表示，接獲43宗港人求助個案，包括查詢交通情況或住宿等。

東瀛遊 3 團在當地 兩團滯留

東瀛遊執行董事禤國全則表示，目前有3個旅行團共86名團友在沖繩，他們分別於上月28、29及30日出發，其中28及29日的團原訂於8月1及2日返港，受風暴取消航班影響，兩團共60人要延至明日（4日）才回港，即其中兩團滯留當地2至3日；至於上月30日出發的旅行團則按原定計畫今日回港。

一度停電近 24 小時

他形容「卡努」一連數日繞行沖繩情況罕見，旗下酒店所在區域本周二（1日）一度停電近24小時，酒店一度受當地停電影響，於8月1日晚上8時開始停電，需靠後備發電機渡過黑夜。