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2023-10-08 19:22:00

颱風小犬・交通消息｜城巴九巴日間線停駛 港鐵盡快恢復露天路段列車及輕鐵服務 (持續更新)

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港鐵表示，列車服務在八號東北烈風或暴風信號生效期間維持正常。(李睿哲攝)

港鐵表示，列車服務在八號東北烈風或暴風信號生效期間維持正常。(李睿哲攝)

颱風小犬迫近本港，香港天文台會在今日(8日)晚上7時改發九號烈風或暴風風力增強信號，本港多項公共交通工具都有特別安排或暫停服務。

【19:03更新】九號烈風或暴風風力增強信號生效。基於安全考慮，港鐵已即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。港鐵巴士及市區預辦登機服務服務已經暫停。高速鐵路(香港段)則會繼續維持正常服務。

-    機場快綫
-    迪士尼綫全綫
-    東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站
-    荃灣綫荃灣站至荔景站
-    觀塘綫彩虹站至調景嶺站
-    港島綫杏花邨站至柴灣站
-    東涌綫九龍站至東涌站
-    南港島綫金鐘站至利東站
-    屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站

而荃灣綫：中環站 - 荔景站、觀塘綫：黃埔站 - 彩虹站、港島綫：堅尼地城站 - 杏花邨站、南港島綫：海怡半島站 - 利東站、將軍澳綫：康城站 - 調景嶺站、東涌綫：香港站 - 九龍站、東鐵綫：紅磡站 - 金鐘站及屯馬綫：荃灣西站 - 尖東站服務維持15分鐘一班；而將軍澳綫：寶琳站 - 北角站及屯馬綫：何文田站 - 鑽石山站則分別維持10分鐘一班和18分鐘一班。

【15:44更新】港鐵表示，八號烈風或暴風信號仍然生效，港鐵巴士已暫停服務，而列車服務亦會進一步調整。現時荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫北角至寶琳站服務、東涌綫、機場快綫、東鐵綫金鐘至羅湖站服務、屯馬綫維持10分鐘一班，迪士尼綫及東鐵綫金鐘至落馬洲站服務維持20分鐘一班，輕鐵維持6至19分鐘一班。

港鐵續指，若天氣惡化或天文台發出九號或以上烈風或暴風信號，基於安全考慮會即時暫停所有露天路段的鐵路服務，地底路段則會維持有限度服務。

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【15:03更新】繼尖沙咀中國客運碼頭後，海事處宣布上環港澳客運碼頭已暫時關閉。

【13:45更新】港鐵列車、輕鐵和高鐵在八號東北烈風或暴風信號生效期間，將維持正常服務，但港鐵巴士會於八號信號發出3小時後暫停服務。另外，市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

港鐵近下午1時表示，目前荃灣綫、觀塘綫、港島綫和將軍澳綫北角至寶琳站服務維持5分鐘一班，南港島綫、將軍澳綫調景嶺至康城站服務、東涌綫、機場快綫、屯馬綫和東鐵綫金鐘至羅湖站服務維持10分鐘一班，迪士尼綫及東鐵綫金鐘至落馬洲站服務維持20分鐘一班。在新界西北，輕鐵將維持6至19分鐘一班，港鐵巴士於暫停服務前維持10至30分鐘一班。

港珠澳大橋金巴下午1時起停開

【12:08更新】運輸署宣布，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士會在下午1時後陸續暫停服務，俗稱「皇巴士」的落馬洲至皇崗過境穿梭巴士服務會維持有限度服務，另有多條短途跨境巴士服務將在下午1時半至2時半期間，陸續開出尾班車。港珠澳大橋香港連接路因應強風，將會於下午2時30分起封閉及禁止車輛使用。

城巴日間路線將在下午2時40分起陸續停駛。(資料圖片／李睿哲攝) 天星小輪受惡劣天氣影響將會停航。(資料圖片／陳奕釗攝) 港九小輪多條航線將陸續停航。(資料圖片／蘇文傑攝) 港珠澳大橋將於下午2時半封閉。(資料圖片) 港珠澳大橋「金巴」下午起停開。(資料圖片／林俊源攝) 新渡輪橫水渡將不經芝麻灣，圖非橫水渡。(資料圖片／陳奕釗攝)
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港鐵列車維持正常至收車

【11:04更新】港鐵表示，列車和輕鐵服務將維持正常直至晚上收車，高鐵香港段服務亦維持正常，但港鐵巴士服務會在八號烈風或暴風信號發出3小時後暫停服務。港鐵預告，若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號或以上颱風信號時，基於安全考慮會即時暫停所有露天路段港鐵列車和輕鐵服務。

城巴亦表示，各條日間路線目前維持正常運作，當中除連接管制站的B3X、B7(只提供粉嶺站不停站往返香園圍管制站)和東涌至機場的S1線會繼續提供有限度服務外，其餘日間路線會在下午2時40分起陸續暫停服務。九巴及龍運巴士的日間路線就會在下午3時開出尾班車後，暫停服務，除九巴路線B1、B9和龍運路線S1、S64、S64P和S64X會繼續維持有限度服務。

天星小輪新渡輪港九小輪陸續停航　九巴或增辦特別線Y31

【10:22更新】天星小輪宣布，因受颱風威脅及海面情況變得惡劣，尖沙咀分別來往中環及灣仔的渡輪服務，將於下午1時半停航。新渡輪的離島線和港內線亦將於下午2時後陸續暫停服務，其中往返芝麻灣的橫水渡服務現已暫停。港九小輪亦宣布，旗下多條航線將在下午2時後陸續開出尾班船。

新渡輪尾班船開出時間

中環 — 長洲
中環 至 長洲 14:30
長洲 至 中環 14:30
中環 — 梅窩
中環 至 梅窩 14:20
梅窩 至 中環 14:40
橫水渡
長洲 至 芝麻灣 已停航
芝麻灣 至 長洲 已停航
梅窩 至 芝麻灣 已停航
芝麻灣 至 梅窩 已停航
長洲 至 梅窩 10:50
梅窩 至 坪洲 11:35
坪洲 至 梅窩 11:55
梅窩 至 長洲 12:15
北角 — 紅磡 — 九龍城
北角 至 紅磡 14:23
北角 至 九龍城 14:17
紅磡 至 北角 14:35
九龍城 至 北角 14:35

港九渡輪尾班船開出時間

航線 尾班船時間
中環 往 榕樹灣 14:30
榕樹灣 往 中環 14:30
中環 往 索罟灣 14:35
索罟灣 往 中環 14:35
中環 往 坪洲 14:30 (普通渡輪)
坪洲 往 中環 14:30 (快船)
坪洲 往 喜靈洲 14:10
喜靈洲 往 坪洲 14:20

另外，服務馬灣的非專營巴士「陽光巴士」表示，當青馬管制區實施強風交通管理時，居民巴士331和331S線或隨即暫停服務，屆時九巴將安排特別巴士線Y31，提供往返馬灣及荃灣西樓角路的有限度服務，直至另行通知。

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