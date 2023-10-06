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2023-10-06 16:00:28

颱風小犬｜停車場水浸車輛遭殃　保險業界拆解點先有得賠償？

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颱風小犬｜停車場水浸車輛遭殃　保險業界拆解點先有得賠償？

颱風小犬｜停車場水浸車輛遭殃　保險業界拆解點先有得賠償？

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。早前不少車輛遭殃，汽車車主損失慘重。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄向《am730》表示，若車主購買俗稱「全保」的綜合汽車保險，只要車主並非故意令車輛損壞及遇到突發情況，保險公司會承保因水浸導致的損失；如車主只購買第三者保險，則不會得到任何賠償，因為第三保只是保障車身以外的意外。

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黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 黑雨｜天文台總部錄158.1毫米 1小時雨量破歷年紀錄 颱風小犬｜停車場水浸車輛遭殃　保險業界拆解點先有得賠償？

停車場水浸索賠需證管理公司疏忽

至於停車場發生水浸導致車輛損毀，車主一般亦較難控告停車場，除非停車場管理公司有疏忽，例如沒有檢查管道淤塞或沒有適當地通知車主等，「一般停車場會講明，唔會保障任何嘢，但管理公司都有啲管理責任，通知消防、車主，做咗措施，都制止唔到，就難（控告停車場一方）」。

料極端天氣下買「全保」車主增

他亦留意到，隨電動車發展和新車數量增多，較多車主選擇購買「全保」，因大部分車齡6年以內的新車會買「全保」，「按揭公司會要求買全保，有乜嘢事可以搵保險公司攞返……電動車嘅電池貴，又好難整，買『全保』嘅數字會大咗」。他又認為，隨住極端天氣增加，「打風、冧樹避唔到」，不少車主都會選擇購買「全保」，將風險轉介保險公司。

黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜2023年9月7至9月8日黑色暴雨警號，香港多處成澤國（am730製圖） 黑雨｜1997年後深圳水庫排洪情況（am730製圖） 黑雨｜1997年後深圳水庫排洪情況（am730製圖）
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