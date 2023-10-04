颱風小犬｜天文台晚上9時40分改發一號戒備信號　下午錄34.6度有記錄以來10月最熱 (更新)

本港今日下午錄得氣溫34.6度，是有紀錄以來10月份的最高氣溫。(林俊源攝)

【21:42更新】天文台今日(4日)晚上9時40分發出一號戒備信號，表示有一個熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。天文台呼籲市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

強颱風小犬晚上10時集結在香港以東約790公里，即在北緯22.0度，東經121.8度附近，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。天文台稱，按照現時預測路徑，小犬會在明日掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域，與香港保持超過500公里距離，預料本港明日普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會在大部分時間維持。

天文台預料，小犬會在本周後期繼續向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

颱風小犬｜高溫觸發驟雨影響廣東

【16:15更新】強颱風小犬預料今晚至明日凌晨進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。天文台表示，受到小犬的外圍下沉氣流影響，為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，本港下午錄得最高氣溫34.6度，是有記錄以來10月份的最高氣溫。另外，高溫觸發的驟雨正影響廣東。

在下午4時，小犬集結在高雄之東南偏東約250公里，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。