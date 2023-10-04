颱風小犬｜天文台晚上9時40分改發一號戒備信號　下午錄34.6度有記錄以來10月最熱 (更新)

【21:42更新】天文台今日(4日)晚上9時40分發出一號戒備信號，表示有一個熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。天文台呼籲市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。
強颱風小犬晚上10時集結在香港以東約790公里，即在北緯22.0度，東經121.8度附近，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。天文台稱，按照現時預測路徑，小犬會在明日掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域，與香港保持超過500公里距離，預料本港明日普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會在大部分時間維持。
天文台預料，小犬會在本周後期繼續向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。
颱風小犬｜高溫觸發驟雨影響廣東
【16:15更新】強颱風小犬預料今晚至明日凌晨進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。天文台表示，受到小犬的外圍下沉氣流影響，為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，本港下午錄得最高氣溫34.6度，是有記錄以來10月份的最高氣溫。另外，高溫觸發的驟雨正影響廣東。
在下午4時，小犬集結在高雄之東南偏東約250公里，預料向西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。
颱風小犬｜預料小犬隨後逐漸減弱
【12:00更新】颱風小犬逼近。天文台指，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在今晚(4日)至明日(5日)凌晨進入本港800公里範圍內，屆時會發出一號戒備信號。
天文台預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時天文台預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼，呼籲市民請留意最新天氣消息。
颱風小犬｜今大致天晴酷熱 市區最高約34度
【10:55更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。
本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。
天文台又指，熱帶氣旋小犬會在今明兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。小犬隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。同時，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱。在季候風及小犬的雨帶影響下，接近週末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。