颱風小犬｜天文台：三號強風信號至少維持至明早8時

【21:45更新】3號強風信號至少維持至明早8時

天文台指，小犬的環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向偏西方向移動，靠近珠江口一帶。本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港明日至星期日風勢會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。

小犬的烈風區與香港仍有一段距離，三號強風信號至少維持至明早8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時49公里，最高陣風超過每小時61公里。

【17:40更新】天文台改發三號強風信號。

三號強風信號在下午5時40分發出。 預料本港平均風速每小時41至62公里，至少維持至明早4時。請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【09:55更新】天文台將於下午5時40分改發三號強風信號。

天文台表示，受東北季候風及小犬共同影響，今早本港離岸及高地間中吹強風。隨著小犬繼續靠近廣東東部沿岸，本港風力今日會逐漸增強，天文台會考慮在今日下午5時至8時改發三號強風信號。天文台指，當小犬未來一兩日靠近珠江口一帶時，會受東北季候風影響而稍為減弱。小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。並指受小犬影響，預料本港星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。