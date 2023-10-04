颱風小犬｜天文台：小犬今晚至明日凌晨進港800公里範圍　屆時發一號戒備信號 (更新)

天文台預料小犬會橫過台灣南部並移向廣東東部沿岸，隨後向西移動靠近珠江口一帶，同時受東北季候風影響逐漸減弱。小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度和與珠江口的距離。現時天文台預計受小犬及季候風影響，本港周末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼，呼籲市民請留意最新天氣消息。

颱風小犬｜今大致天晴酷熱 市區最高約34度

【10:55更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日仍然酷熱，但局部地區有驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定，風勢較大。

天文台又指，熱帶氣旋小犬會在今明兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。小犬隨後會移向廣東東部沿岸，並在本周後期沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，可能較為靠近珠江口一帶。同時，東北季候風亦會抵達華南，小犬會逐漸減弱。在季候風及小犬的雨帶影響下，接近週末至下周初廣東沿岸地區風勢較大及有驟雨，早晚天氣顯著較涼。