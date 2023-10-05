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2023-10-05 16:47:00

颱風小犬｜天文台：考慮明晚至周六上午改發三號信號 (更新)

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颱風小犬，天文台：一號戒備信號會在今日大部分時間維持。(資料圖片)

颱風小犬，天文台：一號戒備信號會在今日大部分時間維持。(資料圖片)

【16:45更新】新增天文台考慮明晚至周六上午改發三號信號

天文台指，按照現時預測路徑，小犬會在今晚(5日)至明早(6日)與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午，惟隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至周六(7日)上午改發三號強風信號。

颱風小犬｜一號戒備信號會至少維持至明日中午

天文台補充，受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離，而受小犬影響，本港周日及下周一預料有大驟雨，天文台提醒市民留意天文台最新天氣消息。

天文台指，按照現時預測路徑，颱風小犬今日掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與香港保持超過500公里距離。(香港天文台) 天文台指，按照現時預測路徑，颱風小犬今日掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與香港保持超過500公里距離。(香港天文台) 天文台指，按照現時預測路徑，颱風小犬今日掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與香港保持超過500公里距離。(香港天文台) 天文台預測颱風小犬路徑。(香港天文台)

颱風小犬｜一號戒備信號會在今日維持

【08:00更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，受東北季候風及小犬共同影響，本港高地今早間中吹強風。小犬正在掠過台灣南部，預料受地形影響強度會有所減弱。按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。

天文台預料小犬隨後移向廣東東部沿岸海域，受季候風影響逐漸減弱。小犬可能會在週末期間靠近珠江口一帶，但預計屆時其強度較低。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。本港週末期間有驟雨，雨勢有時頗大，吹偏北強風，離岸及高地風力尤其大，天氣較涼。市民請留意最新天氣消息。

市區最高氣溫約34度　新界再高一兩度

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分。本港地區今日天氣預測大致天晴。日間酷熱及乾燥，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。海有湧浪。展望未來兩三日風勢較大，周末期間天氣顯著較涼及有驟雨。

天文台展望未來兩三日風勢較大，周末期間天氣顯著較涼及有驟雨。(香港天文台)

天文台展望未來兩三日風勢較大，周末期間天氣顯著較涼及有驟雨。(香港天文台)

▼颱風小犬｜Windy預計路徑▼

颱風小犬｜Windy周四預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy周五預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy周六預計路徑。（Windy截圖）
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