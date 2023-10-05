颱風小犬｜天文台：考慮明晚至周六上午改發三號信號 (更新)

【16:45更新】新增天文台考慮明晚至周六上午改發三號信號

天文台指，按照現時預測路徑，小犬會在今晚(5日)至明早(6日)與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午，惟隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至周六(7日)上午改發三號強風信號。

颱風小犬｜一號戒備信號會至少維持至明日中午

天文台補充，受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離，而受小犬影響，本港周日及下周一預料有大驟雨，天文台提醒市民留意天文台最新天氣消息。