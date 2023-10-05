颱風小犬｜天文台：考慮明晚至周六上午改發三號信號　預測明日天氣酷熱乾燥 (更新)

【21:06更新】天文台指，按照現時預測路徑，小犬會在今晚(5日)至明早(6日)與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午，惟隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至周六(7日)上午改發三號強風信號。

晚上9時，颱風小犬集結在香港以東約520公里，即在北緯22.0度，東經119.2度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。天文台預測明日早上最低氣溫約27度，日間部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

颱風小犬｜一號戒備信號會至少維持至明日中午

天文台補充，受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離，而受小犬影響，本港周日(8日)及下周一(9日)預料有大驟雨，提醒市民留意天文台最新天氣消息。

▼熱帶氣旋位置及路徑圖▼