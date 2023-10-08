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本地
2023-10-08 23:52:00

颱風小犬・天氣｜天文台於晚上11時50分改發八號東北烈風或暴風信號 至少維持至早上11時

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天文台中午已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝)

天文台中午已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝)

【23:50更新】天文台在晚上11時50分改發八號東北烈風或暴風信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上，仍有一段時間吹烈風，呼籲市民繼續留在室內，直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

小犬的雨帶正影響珠江口一帶，10月8日晚上本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量。天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至10月9日早上11時。

【23:00更新】天文台會在晚上11時50分改發八號烈風或暴風信號。

天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

【22:08更新】天文台指出，颱風小犬目前最接近本港，並在未來兩、三小時與香港天文台保持約60至70公里距離。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。受小犬影響，本港多處地區吹烈風，過去一小時黃茅洲風力繼續增強，與小犬相關的強雨帶正影響本港。

【19:30更新】天文台指，颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與小犬相關的強雨帶並正影響本港。預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時105、93及70公里，最高陣風分別超過每小時135、105及93公里。

天文台：晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號

【18:49更新】香港天文台會在今日(8日)晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。香港天文台指，過去一兩小時，小犬採取稍為偏北方向移動，較為接近本港，小犬的雨帶亦有所增強，位於香港以南的黃茅洲曾錄得颶風。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。

【17:00更新】颱風小犬迫近本港，香港天文台今日中午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。天文台指出，過去數小時，小犬採取較為偏北方向的路徑移動，預料小犬會移向珠江口一帶，在午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。

【14:54更新】天文台指，過去數小時，小犬穩定移向珠江口西部。按照此路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。小犬是一個成熟的颱風，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域，本港南部已多處吹烈風，風力可能會再進一步增強。如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料今明兩日本港會有狂風大驟雨

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時94、86及69公里，最高陣風分別超過每小時116、102及84公里。與小犬相關的強雨帶正逐漸影響本港，預料今明兩日本港會有狂風大驟雨，呼籲市民留意天文台最新的天氣消息。

颱風小犬｜天文台中午已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝) 颱風小犬｜天文台中午已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝) 颱風小犬｜天文台已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝) 颱風小犬｜天文台已發出八號東北烈風或暴風信號，本港多區有雨。(李睿哲攝) 颱風小犬｜天文台發出八號烈風或暴風信號。(資料圖片／陳奕釗攝) 颱風小犬｜本港再受颱風來襲。(資料圖片／蘇文傑攝) 西環 颱風小犬襲港八號風球西環海旁情況 颱風 小犬 機場 颱風小犬令航班延誤取消 颱風 小犬 機場 颱風小犬令航班延誤取消 颱風 小犬 西環 颱風小犬襲港八號風球西環海旁情況 颱風 小犬 西環 颱風小犬襲港八號風球西環海旁情況 颱風 小犬
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天文台中午12時40分發出八號東北烈風或暴風信號

【12:55更新】颱風小犬迫近本港，香港天文台今日(8日)中午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過，本港將逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。

在下午1時，颱風小犬集結在香港天文台之東南偏南約90公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。受小犬影響，本港離岸多處吹烈風，高地間中吹暴風。若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

大老山錄得暴風級別陣風

於早上12時半的過去一小時、即三號強風信號期間，香港天文台在大老山錄得時速95公里最高持續風速的陣風，達暴風級別，最高陣風達時速120公里，另有8個自動監測站錄得最高持續風速達強風的陣風。天文台亦在早上11時半的過去一小時，於橫瀾島錄得達烈風程度的時速87公里最高持續風速陣風，最高陣風達時速108公里。

▼黃大仙中心加裝擋水板▼

颱風小犬｜上月世紀暴雨下成重災區的黃大仙中心，今日已在商場入口外擺放擋水板和堆起沙包。(李睿哲攝) 颱風小犬｜上月世紀暴雨下成重災區的黃大仙中心，今日已在商場入口外擺放擋水板和堆起沙包。(李睿哲攝) 颱風小犬｜黃大仙中心外有工人加緊清理去水渠。(李睿哲攝)
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展望未來兩日仍有驟雨

上午11時，颱風小犬集結在香港天文台之東南偏南約100公里，即在北緯21.5度，東經114.5度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。香港天文台上午11時指，過去數小時，小犬穩定地移向珠江口方向一帶，正進入香港天文台以南100公里範圍內。現時本港多處地方吹強風，離岸海域及高地已間中吹烈風，隨著小犬進一步靠近，本港風力會逐漸增強，與小犬相關的強雨帶會在今日稍後至明日(9日)影響本港。

天文台預測今日吹強風程度北至東北風，部分地區風力間中達烈風程度，下午風勢進一步增強。多雲，有狂風驟雨，稍後雨勢頗大，海有大浪及湧浪。展望明日風勢頗大，有驟雨，雨勢有時頗大，周二(10日)仍然有驟雨，本周中後期天色逐漸好轉。

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