颱風小犬・天氣｜天文台於晚上11時50分改發八號東北烈風或暴風信號 至少維持至早上11時

【23:50更新】天文台在晚上11時50分改發八號東北烈風或暴風信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上，仍有一段時間吹烈風，呼籲市民繼續留在室內，直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

小犬的雨帶正影響珠江口一帶，10月8日晚上本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量。天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至10月9日早上11時。

【23:00更新】天文台會在晚上11時50分改發八號烈風或暴風信號。

天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

【22:08更新】天文台指出，颱風小犬目前最接近本港，並在未來兩、三小時與香港天文台保持約60至70公里距離。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。受小犬影響，本港多處地區吹烈風，過去一小時黃茅洲風力繼續增強，與小犬相關的強雨帶正影響本港。

【19:30更新】天文台指，颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與小犬相關的強雨帶並正影響本港。預料今明兩日本港會有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時105、93及70公里，最高陣風分別超過每小時135、105及93公里。

天文台：晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號

【18:49更新】香港天文台會在今日(8日)晚上7時發出九號烈風或暴風風力增強信號。香港天文台指，過去一兩小時，小犬採取稍為偏北方向移動，較為接近本港，小犬的雨帶亦有所增強，位於香港以南的黃茅洲曾錄得颶風。按照現時預測路徑，小犬與香港天文台最接近的距離約為60至70公里。

【17:00更新】颱風小犬迫近本港，香港天文台今日中午12時40分改發八號東北烈風或暴風信號。天文台指出，過去數小時，小犬採取較為偏北方向的路徑移動，預料小犬會移向珠江口一帶，在午夜前於香港天文台以南約70公里左右掠過。

【14:54更新】天文台指，過去數小時，小犬穩定移向珠江口西部。按照此路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。小犬是一個成熟的颱風，其眼壁正逐漸靠近香港南面海域，本港南部已多處吹烈風，風力可能會再進一步增強。如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料今明兩日本港會有狂風大驟雨

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時94、86及69公里，最高陣風分別超過每小時116、102及84公里。與小犬相關的強雨帶正逐漸影響本港，預料今明兩日本港會有狂風大驟雨，呼籲市民留意天文台最新的天氣消息。