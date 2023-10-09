颱風小犬｜曾稱減弱後掛九號波　天文台：小犬充滿頑強生命力

颱風小犬奇襲香港，天文台昨日改發八號信號，其後更一度發出九號信號，對此有市民不滿天文台只提早15分鐘預報將懸掛九號風球，亦不明白為何曾被天文台指會受季候風的影響而減弱的小犬，竟然最終反而增強。天文台今日(9日)以題為《頑強的小犬》發表新一篇天氣隨筆，指小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力，認為再一次印證「秋颱」的多變。

颱風小犬｜指小犬 移動緩慢 有時間在海上重新發展

天文台指，受東北季候風影響，小犬的路徑及強度存在變數，於10月4日仍集結在台灣以東海域時，受高空反氣旋的引導氣流影響，開始採取偏西路徑，移向台灣南部。當時歐洲、日本及美國電腦模式均預測，小犬會於星期六及星期日橫過廣東沿岸海域期間，受東北季候風影響而顯著減弱，惟小犬雖一度因台灣地形影響而稍為減弱，但由於南海水溫偏暖及垂直風切變較弱，加上小犬移動緩慢，有足夠時間在海上重新發展，種種有利條件令小犬在南海東北部一直維持颱風至強颱風的強度。

颱風小犬｜稱小犬一直維持颱風至強颱風強度

天文台續稱，風力結構上，各大電腦模式的地面氣壓及雨量預報圖，預測昨日上午8時小犬強度已顯著減弱，而實際上小犬一直維持颱風至強颱風強度，雖然小犬在周六(7日)已進入本港200公里內，但其烈風區在當日仍與本港保持一段距離，不過隨著小犬在昨日(8日)早上移向珠江口一帶，本港風力逐漸增強，並在當日下午12時40分改發八號烈風或暴風信號，隨後小犬在傍晚時分採取稍為偏北路徑移動，更為接近本港，基於公眾安全，決定在昨晚7時正發出九號烈風或暴風風力增強信號。

天文台解釋，小犬在橫過南海期間充滿著頑強生命力。在秋季，當熱帶氣旋遇上東北季候風，兩者之間的互動有著不同的可能性，小犬又再一次印證「秋颱」的多變，又補充小犬相關的強雨帶為本港帶來狂風大驟雨，由今日午夜至正午12時，本港多處地區錄得超過300毫米雨量，當中天文台總部錄得333.9毫米，雖然只是半日的雨量，但已打破了1884年以來的10月最高日雨量紀錄。