颱風小犬｜林世雄指全天候監察海陸空情況 盡快清理耀東邨山泥傾瀉巨石

中秋已過，然而香港仍然受颱風或暴雨等惡劣天氣的影響。運輸及物流局局長林世雄發表網誌，指熱帶氣旋「小犬」暫時未有為本港帶來太大影響，但局方已採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況，適時作出應對。 在陸上交通方面，路政署在本周初加緊巡查和清理水浸風險較高的道路，和相關的道路排水系統。此外，路政署亦指示承辦商做好準備和安排足夠的資源，以確保在需要時能採取迅速的應急行動，清理阻礙行車路和道路排水系統的障礙物和進行道路復修工作。

颱風小犬｜林世雄指全天候監察海陸空情況 盡快清理耀東邨山泥傾瀉巨石

運輸及物流局全天候監察海陸空情況 就海路交通方面，海事處轄下的船隻航行監察中心、海上救援協調中心，以及海港巡邏組繼續維持運作，並會適時加派人手，積極監察海港內及周邊水域船隻航行的狀況。就航空安排上，民航處職員會與機場管理局和業界保持緊密聯繫，確保機場在惡劣天氣期間的安全運作。機場亦會根據天文台的最新天氣預測，及視乎實際情況，決定是否需要啟動航班重編控制系統，為受影響的航班重新編配飛機升降時段。