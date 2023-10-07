颱風小犬｜林世雄指全天候監察海陸空情況　盡快清理耀東邨山泥傾瀉巨石

中秋已過，然而香港仍然受颱風或暴雨等惡劣天氣的影響。運輸及物流局局長林世雄發表網誌，指熱帶氣旋「小犬」暫時未有為本港帶來太大影響，但局方已採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況，適時作出應對。
在陸上交通方面，路政署在本周初加緊巡查和清理水浸風險較高的道路，和相關的道路排水系統。此外，路政署亦指示承辦商做好準備和安排足夠的資源，以確保在需要時能採取迅速的應急行動，清理阻礙行車路和道路排水系統的障礙物和進行道路復修工作。
運輸及物流局全天候監察海陸空情況
就海路交通方面，海事處轄下的船隻航行監察中心、海上救援協調中心，以及海港巡邏組繼續維持運作，並會適時加派人手，積極監察海港內及周邊水域船隻航行的狀況。就航空安排上，民航處職員會與機場管理局和業界保持緊密聯繫，確保機場在惡劣天氣期間的安全運作。機場亦會根據天文台的最新天氣預測，及視乎實際情況，決定是否需要啟動航班重編控制系統，為受影響的航班重新編配飛機升降時段。
世紀暴雨致耀東邨封路至今
另外，有關在上月八日世紀暴雨期間，耀東邨耀興道出現山泥傾瀉。林世雄指已指示同事在安全情況下加緊處理，惟由於該位處高處的天然山坡表面有巨石和大量碎石需要固定或移除，工程難度及危險性非常高，首要任務是須確保公眾及施工人員的安全。路政署的承建商至今已清理約150噸覆蓋耀興道行車道的泥石，以騰出空間安裝保護圍網，安裝保護圍網工程及相關的安全設施已開展，有關工作將趕及在本星期內完成。
第二階段會以岩釘及其他技術鞏固斜坡頂上的巨石，然後清理跌落於斜坡上的大量碎石，過程中或需利用化學物料令泥石變成碎粒再作清理，然後進行噴漿鞏固；最後一個階段則會再採用其他工程穩固斜坡。路政署負責首階段和第二階段的工程，即天然山坡的緊急復修工程，完成後土力工程處會再檢視及評估天然山坡表面的情況，以期在安全狀況下重開耀興道。至於第三階段，土力工程處會作長遠斜坡鞏固工程。部門會緊密溝通和協調，以期工程能盡快完成。