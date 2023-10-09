颱風小犬｜港股延遲開市　香港郵政：八號信號及黑雨取消後將在2個小時內恢復(持續更新)

八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。各個公共事務及機構服務安排如下：

所有日校今日停課 考評局：上午國際試及專業試取消或改期 政府宣布，所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，今日將會停課一天。 發言人又指，僱主應與員工訂好在熱帶氣旋及暴雨警告下及其後的工作安排，在執行有關安排時，僱主應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況。 都會大學宣布，由於天氣惡劣，原定今日下午6時前舉行的課堂將會取消。

考評局指，由於天氣惡劣，今日上午舉行的劍橋國際GCE / IGCSE考試將會取消，而上午和下午舉行的英國皇家舞蹈學院(RAD)考試將會改期。有關安排將於日內公布。

醫管局轄下多間診所暫停服務 醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務暫停。已預約的病人可於8號信號取消後另約時間。公立醫院急症室會維持正常服務。醫管局指，已於公立醫院採取適當的防風及防水浸措施，亦會繼續與相關政府部門保持密切溝通，有需要時會調動額外人手應付緊急情況。 衞生署宣布，由於八號信號現正生效，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如八號信號於今日下午1時前除下，接種中心、接種站及其他衞生署診所則於天氣及情況許可下，在信號取消後兩小時重新開放直至正常開放時間結束。

社署轄下幼兒及長者服務中心等暫不開放 社會福利署宣布，轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內，恢復正常服務。

運輸署： 牌照事務處及駕駛考試中心等暫停服務 運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於上午進行駕駛考試的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。已預約於上午進行的車輛檢驗亦將會取消。如八號信號於上午11時半仍然生效，全日的駕駛考試及車輛檢驗將會取消。 另外，已預約於八號信號生效期間，或於信號取消後2小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照及車輛過戶等服務申請人，可於下周一或之前於辦公時間內到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

司法機構所有法院和審裁處的聆訊會延期 司法機構宣布，早上所有法院和審裁處的聆訊會延期。如八號信號在早上11時或以後仍然生效，下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。法院和審裁處的登記處及辦事處會暫停辦公。

入境處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處，將會暫停服務。

香港交易所宣布，證券市場(包括滬深港通北向交易)及衍生產品市場今日(9日)之上午交易時段會延遲開市。港交所指，若8號風球在早上11點前除下，將如常下午1點開市；在11時至11時半解除，則於下午1時30分開始午市；在11時半至中午12時除下，午市將於下午2時開始。中午12時後才「落波」，全日停市。