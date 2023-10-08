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2023-10-08 21:06:00

颱風小犬｜港鐵九號風球停露天路段列車服務 乘客突然下車感無奈 港鐵稱乘客有需要可於車站暫避

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天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號 (資料圖片)

天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號 (資料圖片)

天文台改發九號風球，港鐵指，基於安全考慮，已即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。但部分乘客當時仍在車廂內，目的地因要途經露天路段，受港鐵安排，乘客只能無奈下車，改乘的士前往目的地。不少港鐵站附近的士站大排長龍，市民要在橫風橫雨，已沒有巴士、小巴情況下，的士數量大減情況下，在戶外呆等的士。

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港鐵安排突然 乘客大失預算

今日是周日，雖然打風，部分市民仍有外出消遣，部分人更仍要上班下班，港鐵突如其來安排，有乘客表示大失預算，指「一分鐘就安全，一掛九號(風球)，呢一分鐘後突然行車不安全，港鐵班車開開下，是否應將已呢班已梗嘅列車，駛到去總站呢。」亦有乘客表示理解安排，但認為港鐵應先預告，再突然停駛，讓乘客有心理準備。

有需要乘客可逗留在車站暫避 至天氣狀況改善

港鐵公司表示，九號風球下對車務和乘客的行程造成影響，基於安全考慮，港鐵須於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號後，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。公司表示，港鐵各車站今晚會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助。乘客如有需要可逗留在車站暫避，直至天氣狀況改善；車站內亦備有適量水及乾糧，乘客如有需要，可向職員查詢。

公司的一切安排，會以安全為大前提，我們籲請滯留的乘客放心並感謝大家的理解。惡劣天氣期間，車站同事會盡量協助乘客。

紅磡站外有等候的士人龍。(鍾式明攝)

紅磡站外有等候的士人龍。(鍾式明攝)

另外，機場有多班航班取消，以內地和日本的航班為主。有大量旅客滯留機場輪候的士，機管局安排更多圍欄管理隊伍，以及安排職員維持秩序、解答問題和於龍尾舉牌；機管局聲稱預計候車時間為3小時。

有大量旅客滯留機場輪候的士。(羅庸軒攝) 有大量旅客滯留機場輪候的士。(羅庸軒攝) 有大量旅客滯留機場輪候的士。(羅庸軒攝) 有大量旅客滯留機場輪候的士。(羅庸軒攝)

旅遊巴士租用平台調動旅遊巴士免費接載乘客

旅遊巴士租用平台「JoJo Bus 租租巴」於社交平台指，因應荃灣西站大量乘客需要前往屯門，JOJOBUS 將即時調動旅遊巴士免費接載乘客由荃灣西站去屯門市中心，22:05 將有頭班車開出，由荃灣西站去屯門市中心。

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