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2023-10-09 11:20:00

颱風小犬｜港鐵於三號信號後逐步加密班次　城巴上午11時起陸續恢復服務　一文睇清輕鐵/機場快綫/巴士等各公共交通服務最新安排 (持續更新)

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颱風小犬，各公共交通服務最新安排，港鐵頭班車起維持有限度服務。(資料圖片)

颱風小犬，各公共交通服務最新安排，港鐵頭班車起維持有限度服務。(資料圖片)

【11:20更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台指會在上午1140分改發三號強風信號，對此各項公共交通最新情況如下：

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颱風小犬｜港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫2分鐘一班車

港鐵指，天文台已公布稍後將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至早上繁忙時段的服務水平，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務，包括：

荃灣綫    2 分鐘一班
觀塘綫    2 分鐘一班
港島綫    2 分鐘一班
南港島綫    3.5 分鐘一班

將軍澳綫    
北角站 – 寶琳站    3 – 4 分鐘一班
調景嶺站 – 康城站        7 分鐘一班

東涌綫    4 – 8 分鐘一班
迪士尼綫    12 分鐘一班
機場快綫    10 分鐘一班

東鐵綫    
金鐘站 – 羅湖站    4 – 8 分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站        12 分鐘一班

屯馬綫        3 分鐘一班
輕鐵    5 – 19 分鐘一班
港鐵巴士    正常服務
高速鐵路    正常服務

現時港鐵荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫、屯馬綫、將軍澳綫北角站至寶琳站，以及東鐵綫金鐘站至羅湖站10分鐘一班；將軍澳綫調景嶺站至康城站15分鐘一班；迪士尼綫及東鐵綫金鐘站至落馬洲站20分鐘一班；輕鐵15至19分鐘一班。港鐵巴士暫停服務。

另外，港鐵指，彩虹站、黃大仙站及深水埗站早前暫時關閉的出入口已全部重新開放。

九巴及龍運：上午1140分起陸續恢復服務

九巴及龍運表示，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於上午1140分起陸續恢復服務。此外，九巴B1B9線、龍運S1S64線現時正提供有限度服務。

下列九巴路線是日暫停服務，14D彩虹特別班、31A78B86S261P288B

城巴：提早上午11時陸續恢復服務

城巴最新表示，天文台宣布將於上午1140分改發三號強風信號，為方便乘客來往市區及機場與各口岸，城巴大部份日間路線及機場快線將提早於上午1100分起陸續恢復服務，但部份路線因天氣及路面情況仍需暫停服務或改道，安排如下：

暫停服務路線：6, 6X, 63, 66, 73, 260, 973, B5, R8

需改道路線：14 (不經赤柱炮台, 黃麻角道)、15 (不經文輝道)

之前城巴指，大部分日間路線因天氣及路面情況仍需暫停服務，S1及B7線有限度服務，每30分鐘一班車，其中B7往來粉嶺站至香園圍口岸，途中不停站。 城巴會密切留意天氣及路面情況，並盡早公布恢復巴士服務的安排。

港九小輪下午1時後逐步復航

在渡輪服務方面，港九小輪將於12:45分起逐步恢復航線，當中喜靈洲至坪洲會在12:45分復航，坪洲至喜靈洲就在下午2時15分復航，至於來往中環至榕樹灣、中環至索罟灣、中環至坪洲就會在下午1時起逐步恢復航線。

新渡輪表示，本地航線將由下午1時後開始逐步恢復

天星小輪說，根據天文台宣布會在今早11時40分改發三號強風信號，來往尖沙咀及中環航線，以及來往尖沙咀至灣仔航線將於下午1時30分起陸續回復正常。

港九小輪渡輪服務復航。(港九小輪提供) 新渡輪服務復航。(新渡輪提供) 天星小輪服務復航。(天星小輪網頁截圖) 港九小輪渡輪服務復航。(港九小輪提供) 新渡輪服務復航。(新渡輪提供) 天星小輪服務復航。(天星小輪網頁截圖)

除部分路線 九巴龍運日間服務暫停

九巴宣布， 除九巴路線B1B9，龍運路線S1S64S64CS64PS64X，由頭班車起將會維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

城巴表示，八號信號生效下，所有日間及通宵路線已暫停服務，周一早上B3XB7S1號線將於頭班車起提供有限度服務。城巴指，會在天文台公佈即將轉為3號強風信號後，盡快恢復服務，但部份路線或會因路況欠佳未能即時恢復服務。

新大嶼山巴士宣佈，除路線37M3839MB4B6由清晨5時半起維持有限度服務外，其餘所有日間路線暫停服務，直至另行通知。

電車公司宣佈，電車服務全線暫停。

8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖） 8號風球要求員工WFH是否合法？勞工處指引如下。（AM730製圖）

運輸署：多條路段暫時封閉

運輸署指，因山泥傾瀉、路陷、塌樹及水浸，下列路段須暫時封閉：

-耀興道的全線(來回方向);

-舂墈角道近舂墈角公園的唯一行車線;

-菠蘿輋路的全線(來回方向)近甲邊朗新村;

-東榮路(機場隧道)的管道全線

運輸署：多條路段暫時封閉。(資料圖片)

運輸署：多條路段暫時封閉。(資料圖片)

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