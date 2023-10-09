颱風小犬｜港鐵於三號信號後逐步加密班次　城巴上午11時起陸續恢復服務　一文睇清輕鐵/機場快綫/巴士等各公共交通服務最新安排 (持續更新)

【11:20更新】 八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台指會在上午11時40分改發三號強風信號，對此各項公共交通最新情況如下：

颱風小犬｜港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫2分鐘一班車

港鐵指，天文台已公布稍後將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至早上繁忙時段的服務水平，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務，包括：

荃灣綫 2 分鐘一班

觀塘綫 2 分鐘一班

港島綫 2 分鐘一班

南港島綫 3.5 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 – 寶琳站 3 – 4 分鐘一班

調景嶺站 – 康城站 7 分鐘一班

東涌綫 4 – 8 分鐘一班

迪士尼綫 12 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站 4 – 8 分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲站 12 分鐘一班

屯馬綫 3 分鐘一班

輕鐵 5 – 19 分鐘一班

港鐵巴士 正常服務

高速鐵路 正常服務

現時港鐵荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫、屯馬綫、將軍澳綫北角站至寶琳站，以及東鐵綫金鐘站至羅湖站10分鐘一班；將軍澳綫調景嶺站至康城站15分鐘一班；迪士尼綫及東鐵綫金鐘站至落馬洲站20分鐘一班；輕鐵15至19分鐘一班。港鐵巴士暫停服務。

另外，港鐵指，彩虹站、黃大仙站及深水埗站早前暫時關閉的出入口已全部重新開放。

九巴及龍運： 上午 11 時 40 分起陸續恢復服務

九巴及龍運表示，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於上午11時40分起陸續恢復服務。此外，九巴B1及B9線、龍運S1及S64線現時正提供有限度服務。

下列九巴路線是日暫停服務，14D彩虹特別班、31A、78B、86S、261P及288B

城巴： 提早上午 11 時陸續恢復服務

城巴最新表示，天文台宣布將於上午11時40分改發三號強風信號，為方便乘客來往市區及機場與各口岸，城巴大部份日間路線及機場快線將提早於上午11時00分起陸續恢復服務，但部份路線因天氣及路面情況仍需暫停服務或改道，安排如下：

暫停服務路線：6, 6X, 63, 66, 73, 260, 973, B5, R8

需改道路線：14 (不經赤柱炮台, 黃麻角道)、15 (不經文輝道)

之前城巴指，大部分日間路線因天氣及路面情況仍需暫停服務，S1及B7線有限度服務，每30分鐘一班車，其中B7往來粉嶺站至香園圍口岸，途中不停站。 城巴會密切留意天氣及路面情況，並盡早公布恢復巴士服務的安排。

港九小輪下午1時後逐步復航

在渡輪服務方面，港九小輪將於12:45分起逐步恢復航線，當中喜靈洲至坪洲會在12:45分復航，坪洲至喜靈洲就在下午2時15分復航，至於來往中環至榕樹灣、中環至索罟灣、中環至坪洲就會在下午1時起逐步恢復航線。

新渡輪表示，本地航線將由下午1時後開始逐步恢復 。

天星小輪說，根據天文台宣布會在今早11時40分改發三號強風信號，來往尖沙咀及中環航線，以及來往尖沙咀至灣仔航線將於下午1時30分起陸續回復正常。