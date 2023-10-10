颱風小犬｜的士業指風暴期間遇意外或被拒保　難處理機場旅客滯留問題

颱風小犬襲港懸掛9號風球期間，港鐵機場快綫及巴士服務暫停，一度有大批旅客滯留機場，的士站大排長龍。的士車行車主協會永遠會長吳坤成在電台節目表示保險公司曾以司機在風暴下無妥善管理車輛而拒絕理賠，因此開工的司機減少，促請政府介入處理車輛保險問題。他又指商會在颱風小犬9號風球當晚不清楚機場抵港旅客數量，但認為即使有更多的士司機願意開工，只是杯水車薪，始終需要集體運輸系統處理旅客滯留問題。而早前的暴雨水浸，不少的士被浸壞，保險方面未商討好，有些仍在調查。對於有司機濫收車資，他認為情況不理想，有機會被檢控。

至於的士小巴商總會理事長周國強則指，由前日中午起懸掛8號以上信號，在風暴下不少的士司機已經長時間開工，缺乏體力，加上石油氣站暫停服務，即使機管局呼籲，的士司機亦難以到機場接載旅客。