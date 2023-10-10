颱風小犬｜稱「八轉九」預警受科技限制　李家超：市民滯留欠理想已要求部門港鐵等研究疏導安排

【10:30更新】 颱風小犬近日奇襲香港，天文台發出八號信號，其後再改發九號信號，惟「八轉九」的預警時間僅15分鐘，導致大批旅客及市民滯留港鐵站及機場，部分人需要等候的士前往市區。行政長官李家超今日(10日)在行會前傳媒時指，天文台在「八轉九」預警方面儘管達國際水平，但仍然受到現今科技限制，他同意對於九號信號下港鐵露天部分要停駛引致旅客及市民滯留是欠理想，已要求運輸及物流局、港鐵、機管局及運輸業界研究如何可以改善在惡劣天氣下疏導乘客的安排。

指市民須自我預警及提醒

李家超指，在「八轉九」預警方面，天文台一直全力以赴，縱然設備已是國際水平，但可以提供多少預警時間，仍然受到當今科技限制，不過他認為天文台已經盡了努力，強調「沒有最好，只有更好」，天文台會繼續努力就颱風預警系統汲取經驗，並審視現今科技下有何值得參考的方法。

他續指，無論天文台同事如何努力，但天氣變化和小犬變化是相當快速、突然和不確定性，形容「科技永遠限制咗天文台可以有幾多時間將八號風球轉為九號風球嘅預警時間」，強調當技術可行時，天文台定會向市民提出更多時間提醒，又指天文台在八號信號生效後，已預警有可能發出更高信號，認為某程度上，市民需要自我預警和提醒，不過他同意政府在資訊發放方面越早越好。

以巴衝突｜暫收28宗身處以色列港人求助

另外，就國際形勢以巴衝突事件，李家超回應指已將當地旅遊警示提升至紅色，正與當地大使聯繫，目前收到28宗身處以色列港人的求助，當中5人已回港，15人已離開以色列。他又提到，為杭州亞運的港隊健兒表現感到鼓舞和驕傲，即使有部分與獎牌擦身而過仍然表現很好，在賽事中「搏到盡」，超越自我，例如得到殿軍的男子足球隊，他說本周六(14日)政府會與港協舉行儀式祝賀港隊運動員。