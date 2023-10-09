颱風小犬｜1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局︰會與運輸署商討改善。

機管局機場運行執行總監姚兆聰今日(9日)表示，本港昨日航班升降大致保持正常，由晚上7時至12時共有83班航班降落在香港機場，估計當時大約有16,000名旅客在機場。

颱風「小犬」襲港，香港天文台昨日(8日)晚上懸掛9號烈風及暴風信號，專營巴士及機場快綫的營運商基於安全理由暫停提供服務。機場管理局勸喻旅客盡量留在機場客運大樓內。大批遊客被迫滯留在機場，等候的士超過3個小時，並抱怨本港的士供應不足。

一個小時只有數十輛的士到機場

他指，今次天文台預警時間較短，當時機場快綫基於安全理由暫停提供服務，機管局已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時實際上全港的士供應較少，稱一個小時只有數十輛的士到機場，在短時間內處理如此大量的旅客，旅客離開機場的等待時間或需較久。他稱，日後會與運輸署商討改善如何在惡劣天氣情況下，能夠在的士供應方面上「做多一點功夫」。

機管局：已啟動應變小組

姚兆聰又表示，機管局已啟動應變小組，超過100名人員到大堂進行跟進工作，包括派發飲用水及提供餐飲服務，強調在九號風球下，需給予旅客一個安全的環境。