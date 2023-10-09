颱風小犬｜1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局︰會與運輸署商討改善。

颱風「小犬」襲港，香港天文台昨日(8日)晚上懸掛9號烈風及暴風信號，專營巴士及機場快綫的營運商基於安全理由暫停提供服務。機場管理局勸喻旅客盡量留在機場客運大樓內。大批遊客被迫滯留在機場，等候的士超過3個小時，並抱怨本港的士供應不足。
料當時約1.6萬名旅客在機場
機管局機場運行執行總監姚兆聰今日(9日)表示，本港昨日航班升降大致保持正常，由晚上7時至12時共有83班航班降落在香港機場，估計當時大約有16,000名旅客在機場。
一個小時只有數十輛的士到機場
他指，今次天文台預警時間較短，當時機場快綫基於安全理由暫停提供服務，機管局已即時聯絡全香港的的士商會，惟當時實際上全港的士供應較少，稱一個小時只有數十輛的士到機場，在短時間內處理如此大量的旅客，旅客離開機場的等待時間或需較久。他稱，日後會與運輸署商討改善如何在惡劣天氣情況下，能夠在的士供應方面上「做多一點功夫」。
機管局：已啟動應變小組
姚兆聰又表示，機管局已啟動應變小組，超過100名人員到大堂進行跟進工作，包括派發飲用水及提供餐飲服務，強調在九號風球下，需給予旅客一個安全的環境。
新民黨立法會議員李梓敬認為機場管理局應變準備不足，建議機場制定應變方案，在公共交通服務暫停但航班如常升降下，安排旅遊巴士提供緊急巴士服務往來就近的港鐵站及邊境關口。
梁熙批評安排極不理想
民建聯立法會議員梁熙亦批評安排極不理想，他指，市面交通暫未恢復時，為免香港旅遊形象造成災難性影響，促請機管局應立即行動處理，聯繫附近酒店，安排穿梭巴士接送需要前往酒店休息的旅客，為他們提供緊急的避難場所，減輕在機場滯留期間的不便和不安。他認為，面對天災無法預防，但能從應對的方式中看出一個城市的文明程度。