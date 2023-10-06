颱風小犬｜8號風球僱員返工 打風旅程受阻 保險包唔包？ 香港保險業聯會咁樣講

香港天文台在10月6日下午5時40分改發三號強風信號，颱風小犬周六及周日有機會吹襲香港，或改掛八號風球。但不少人仍要按僱主指示按時上班，萬一僱員打風期間上班期間受傷，責任誰屬？香港保險業聯會指，根據《僱員補償條例》的規定，當8號風球或更高警告信號、黑色暴雨警告信號生效或「極端情況」存在期間，僱員按僱主指示或者公司規定返回工作地點工作，除了工作時間內因工受傷或死亡，另外如工作時間開始前四小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在工作時間終止後四小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致。僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任，僱員補償保險將會提供保障。

天文台預計強颱風小犬星期六及星期日有機會靠近香港，未來兩日航班未知會否取消。若市民恰巧打算外遊遇上打風，已購買旅遊保險是否可獲保障？香港保險業聯會指，如投保人已購買旅遊保險，因旅程延誤，如惡劣天氣是指定受保原因，而其引致已安排的公共交通工具有延誤，受保人將根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用，例如酒店或機票支出的賠償。 颱風小犬｜香港懸掛熱帶氣旋/黑色暴雨不是旅遊保險保障範圍 該會又指，大部份保單的旅程取消是指受保人在出發前指定日數內如目的地因自然災害，而須要取消旅程可獲得保障。但是香港懸掛熱帶氣旋/黑色暴雨警告信號，則不是旅遊保險保障範圍之內。

颱風小犬｜旅遊保險投保前已存在打風及地震等自然因素都唔包 至於提早結束行程，該會則指，大部份保單的提早結束行程條款保障受保人因目的地由於自然災害而必須中斷其受保旅程並直接返回香港所引致的機票或住宿費用損失。但因香港而非當地懸掛熱帶氣旋／黑色暴雨警告信號，則不是旅遊保險保障範圍之內。投保人要留意，旅遊保險計劃的不保事項其中一項是投保前已存在的病患或狀況包括天氣狀況（如打風）及地震等自然因素。該會更提醒，旅遊保險計劃的不保事項其中一項是投保前已存在的病患或狀況包括天氣狀況（如打風）及地震等自然因素。 颱風小犬｜打風吹爛玻璃窗 家居財物保險包唔包要視乎原裝改裝 除旅行外，該會指若市民已購買家居財物／樓宇結構保險，如因颱風引致家居內的財物出現損失，屬於家居財物保險的保障範圍。至於因颱風引致玻璃窗破損，則要視乎窗戶是原裝還是投保人自行改裝。在一般情況下，家居保險通常只覆蓋投保人自行裝修的部分，而不包括原本的樓宇結構。因此，如果鋁窗是屬於房屋原裝設施，就可能屬於火險的範疇，而不在家居保險的保障範圍內。