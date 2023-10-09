颱風小犬｜8號風球過後上班族迫爆巴士及港鐵　政府提醒僱主應彈性處理僱員復工 (更新)

【15:00更新】 颱風小犬奇襲香港，天文台一度發出九號及八號信號，直至今早(9日)11時40分，才改發三號強風信號。在八號信號除下後，公共交通服務陸續恢復正常，大批市民需要在同一時間趕上班，在港鐵站出現不少趕上班的人流，而在紅磡的巴士轉車站，亦擠滿了候車的乘客。勞工處發文提醒僱主應考慮熱帶氣旋取消後路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排。

小犬過後｜不應無故扣假扣工資

勞工處發言人說，在熱帶氣旋或暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒個別僱員的情況而作出彈性的處理，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。發言人又指，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主應了解事件的成因，而不應無故地不發放他們的的工資、勤工獎或津貼。

勞工處提醒僱主應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》下應負的法定責任及規定，不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因八號熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號生效期間，或超強颱風後的「極端情況」存在期間未能上班而損失的工作時間，強調僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定，可被檢控；同時僱主亦必須緊記，根據《職業安全及健康條例》，他們有責任為僱員提供及維持安全的工作環境。