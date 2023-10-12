颱風小犬｜9號波大批乘客滯留 岑智明：港鐵應檢討硬性停露天段安排

颱風「小犬」周日(8日)逼近香港期間，天文台於晚上發出9號熱帶氣旋警告信號，港鐵立即停止露天路段所有服務，數以千計遊客和市民滯留在機場及多個港鐵站。天文台前台長岑智明形容引起的混亂是不幸，損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象，認為港鐵需要檢討硬性規定9號信號下暫停露天段服務的安排。

批損害香港旅遊形象

岑智明今日(12日)在《明報》撰文，指港鐵在9號信號發出後隨即停止露天路段服務，源自2012年強颱風「韋森特」襲港，樹木倒塌損壞架空電纜，致數百名乘客整夜滯留在列車車廂或港鐵站，但他指今次情況有很大不同，因為「小犬」的的環流相當緊密，香港整體風力比「韋森特」吹襲時小得多。

他說問題的關鍵，在於港鐵為何不考慮實際天氣情況而決定停止服務，認為港鐵規定暫停露天路段服務與9號信號硬性掛鈎的政策需要檢討；又指在任何颱風應變計劃中，都應該預料到8號或以上信號下，的士服務會出現短缺。

促檢討颱風應變計劃 應對極端天氣挑戰

岑強調，天文台在發出9號訊號約4個小時前，已表示有可能會發出較高信號。他又指，自己出任台長期間，曾負責過3個10號風球，當風眼壁直接襲擊香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，因此大家不應期望天文台，可以為8號以上的更高信號發出預警，相關部門必須檢討9號風球的颱風應變計劃，準備好應對未來的極端天氣挑戰。