熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-12 11:31:55

颱風小犬｜9號波大批乘客滯留 岑智明：港鐵應檢討硬性停露天段安排

分享：
颱風小犬｜9號波大批乘客滯留港鐵站 岑智明：應檢討硬性停露天段安排

颱風小犬｜9號波大批乘客滯留港鐵站 岑智明：應檢討硬性停露天段安排

颱風「小犬」周日(8)逼近香港期間，天文台於晚上發出9號熱帶氣旋警告信號，港鐵立即停止露天路段所有服務，數以千計遊客和市民滯留在機場及多個港鐵站。天文台前台長岑智明形容引起的混亂是不幸，損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象，認為港鐵需要檢討硬性規定9號信號下暫停露天段服務的安排。

批損害香港旅遊形象

岑智明今日(12)在《明報》撰文，指港鐵在9號信號發出後隨即停止露天路段服務，源自2012年強颱風「韋森特」襲港，樹木倒塌損壞架空電纜，致數百名乘客整夜滯留在列車車廂或港鐵站，但他指今次情況有很大不同，因為「小犬」的的環流相當緊密，香港整體風力比「韋森特」吹襲時小得多。

他說問題的關鍵，在於港鐵為何不考慮實際天氣情況而決定停止服務，認為港鐵規定暫停露天路段服務與9號信號硬性掛鈎的政策需要檢討；又指在任何颱風應變計劃中，都應該預料到8號或以上信號下，的士服務會出現短缺。

促檢討颱風應變計劃 應對極端天氣挑戰

岑強調，天文台在發出9號訊號約4個小時前，已表示有可能會發出較高信號。他又指，自己出任台長期間，曾負責過310號風球，當風眼壁直接襲擊香港時，具破壞力的颶風可能會迅速出現，因此大家不應期望天文台，可以為8號以上的更高信號發出預警，相關部門必須檢討9號風球的颱風應變計劃，準備好應對未來的極端天氣挑戰。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受