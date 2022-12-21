颱風後空氣存類鼻疽菌 理大推斷深水埗個案或屬吸入感染

香港今年錄得43宗類鼻疽個案，逾七成患者居深水埗區，源頭未明。理工大學聯同港大醫學院分析發現是一種全新類鼻疽菌株，首次證實風暴吹襲後的空氣帶有存活的類鼻疽伯克氏菌，估計深水埗區類鼻疽的傳播途徑屬吸入性感染。

研究團隊8至10月在深水埗區採集了20個空氣及泥土樣本，並於8月15日(即風暴木蘭襲港後第5日)，在白田邨地盤附近的一個空氣樣本，培植類鼻疽伯克氏菌，首次證實在颱風後空氣中會帶有存活的類鼻疽伯克氏菌；再比對分析醫管局九龍西聯網自2015年起接收累計38宗類鼻疽個案，發現它們基因組排序相近，屬一種全新菌株ST-1996，暫時只在香港發現。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，這種菌株最早在2016年一名深水埗區患者已出現，但當時白田邨重建地盤仍未動工，所以團隊認為白田邨第十期地盤並非爆發源頭。「當然2016年時隔壁有另一個地盤，我們有個假設，其實會不會這種類鼻疽一早已出現在深水埗區的泥土呢？」從各種數據分析，相信今次在港的個案有機會屬吸入性傳播，但不能確定是否唯一導致爆發的傳播途徑，暫時亦未能確定源頭。

港大醫學院公共衞生學院副教授林讚育表示，ST-1996與其他在馬來西亞及海南找到的病毒株較相似，毒性基因及抗藥性基因暫時沒太大分別，其形態、表徵、特性有待再調查。

