颱風杜蘇芮｜一號信號今晚至明早維持　改發更高信號機會不大　中午錄36.1度今年最熱 (更新)

【16:45更新】 天文台表示，按照現時預測，杜蘇芮會在明早(28日)最接近本港，在香港以東400公里左右掠過。屆時杜蘇芮亦會登陸福建南部，移入內陸並逐漸減弱，一號戒備信號會在今晚至明早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

颱風杜蘇芮｜一號信號下午至今晚維持

【13:45更新】天文台指，受熱帶氣旋杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南地區極端酷熱，本港中午時分氣溫已經上升至36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來7月份的最高氣溫，預料高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

【11:45分更新】天文台表示，一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

颱風杜蘇芮｜一號信號生效料日間維持 杜蘇芮減弱為強颱風

【08:16分更新】一號戒備信號現正生效。超強颱風杜蘇芮已減弱為強颱風，並橫過南海東北部，大致移向廣東東部至福建南部沿岸地區。

天文台表示，過去數小時，杜蘇芮有稍為減弱跡象。按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間與香港維持超過500公里距離。本港主要吹北至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。一號戒備信號會在今日日間維持，天文台會視乎今晚杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

颱風杜蘇芮｜今日市區最高氣溫約 35 度 新界再高一兩度

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。本港地區今日天氣預測大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。吹和緩至清勁北至西北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望明日及星期六間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪。下周初仍有幾陣驟雨。