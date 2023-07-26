颱風杜蘇芮｜動漫節周五開鑼　8號風球開唔開？大會公布特別安排

超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，天文台將會在今晚發出一號戒備信號。將在周五(28日)起一連5日舉行的動漫節2023，會否受超強颱風杜蘇芮影響暫時仍屬未知之數，但大會今日(26日)已率先公布「八號或以上熱帶氣旋警告信號下之特別安排」，讓一眾準備入場的市民能更有預算。有關動漫節2023在8號風球下的特別安排如下：
展覽會開放前
- 於7月28日至8月1日，如天文台在早上8時正前發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後2小時重開
- 於7月28日至7月31日，如天文台在下午2時前除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後2小時重開
- 於7月28日至7月31日，如天文台在下午2時後仍未除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫停1天
- 於8月1日，如天文台在下午1時前除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後2小時重開
- 於8月1日，如天文台在下午1時後仍未除下或改發3號或下以熱帶氣旋警告信號，展覽將會提早結束
展覽會進行期間
- 如天文台發岀預警，將於展覽期間發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，售票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣佈展覽會即將關閉，並請在場的參觀人士盡快離開會場
- 如天文台未能發岀預警，將於展覽期間發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，售票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣布展覽會立即關閉，並請在場的參展商及參觀人士盡快離開會場