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2023-07-26 15:04:11

颱風杜蘇芮｜動漫節周五開鑼　8號風球開唔開？大會公布特別安排

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動漫節2023｜動漫節7月28日會展舉行 首推3回特快入場券

動漫節2023｜動漫節7月28日會展舉行 首推3回特快入場券 (李睿哲攝)

超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內，天文台將會在今晚發出一號戒備信號。將在周五(28日)起一連5日舉行的動漫節2023，會否受超強颱風杜蘇芮影響暫時仍屬未知之數，但大會今日(26日)已率先公布「八號或以上熱帶氣旋警告信號下之特別安排」，讓一眾準備入場的市民能更有預算。有關動漫節2023在8號風球下的特別安排如下：

 

颱風杜蘇芮｜多區空氣質素健康指數達「嚴重」水平。（林俊源攝） 颱風杜蘇芮｜多區空氣質素健康指數達「嚴重」水平。（林俊源攝） 颱風杜蘇芮｜多區空氣質素健康指數達「嚴重」水平。（林俊源攝） 颱風杜蘇芮｜多區空氣質素健康指數達「嚴重」水平。（林俊源攝）

展覽會開放前

  • 於7月28日至8月1日，如天文台在早上8時正前發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後2小時重開
  • 於7月28日至7月31日，如天文台在下午2時前除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後2小時重開
  • 於7月28日至7月31日，如天文台在下午2時後仍未除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫停1天
  • 於8月1日，如天文台在下午1時前除下或改發3號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後2小時重開
  • 於8月1日，如天文台在下午1時後仍未除下或改發3號或下以熱帶氣旋警告信號，展覽將會提早結束

展覽會進行期間

  • 如天文台發岀預警，將於展覽期間發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，售票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣佈展覽會即將關閉，並請在場的參觀人士盡快離開會場
  • 如天文台未能發岀預警，將於展覽期間發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，售票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣布展覽會立即關閉，並請在場的參展商及參觀人士盡快離開會場
動漫節2023門票優惠。（AM730製圖） 動漫節2023門票優惠。（AM730製圖） 動漫節2023門票優惠。（AM730製圖） 動漫節2023門票優惠。（AM730製圖） 動漫節2023門票優惠。（AM730製圖） 動漫節2023門票優惠。（AM730製圖）

颱風杜蘇芮預計路徑

颱風杜蘇芮｜天文台預計路徑。（天文台截圖） 颱風杜蘇芮｜天文台預計路徑GIS版。（天文台截圖） 颱風杜蘇芮｜天文台預計路徑概率。（天文台截圖）

颱風杜蘇芮Windy預計路徑

颱風杜蘇芮｜Windy今日氣象圖。（Windy截圖） 颱風杜蘇芮｜Windy周四預計路徑。（Windy截圖） 颱風杜蘇芮｜Windy周五預計路徑。（Windy截圖） 颱風杜蘇芮｜Windy周五預計杜蘇芮已吹散。（Windy截圖）
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