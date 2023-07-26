颱風杜蘇芮｜天文台今日稍後發出一號戒備信號

超強颱風杜蘇芮在上午10時，集結在高雄之東南偏南約430公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。天文台指，根據現時預測路徑，杜蘇芮會在今日日間進入香港800公里範圍內。天文台會在今日稍後發出一號戒備信號。

天文台又指，超強颱風杜蘇芮會在今日進入南海東北部，並在周四至周五逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。預料杜蘇芮會在本周後期為中國東南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。受南海北部的一道廣闊低壓槽影響，下周初至中期華南沿岸仍有驟雨。

今日市區最高氣溫約 35 度 新界再高一兩度 酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後雲量增多，局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日仍然酷熱，秋後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。 ▼颱風杜蘇芮｜天文台預計路徑▼