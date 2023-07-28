颱風杜蘇芮｜天文台取消所有警告信號　熱帶氣旋卡努下周中移向華東沿岸一帶 (更新)

【12:40更新】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶。

【11:45更新】天文台指，隨著杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱，會在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號，本港今日天氣仍然酷熱，但與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴亦會在下午影響廣東沿岸，重申預料一股西南氣流會在今晚至明日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。

颱風杜蘇芮｜未來一兩小時内取消所有警告信號

【10:45更新】天文台指，杜蘇芮已在福建晉江市沿海登陸，隨後移入內陸並逐步減弱，故會在未來一兩小時内取消所有熱帶氣旋警告信號，現時海面仍有湧浪，市民應遠離岸邊並停止水上活動。

本港今日天氣仍然酷熱，但與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東沿岸，預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日(7月28至29日)影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。市民請留意最新天氣預測。