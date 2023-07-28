颱風杜蘇芮｜天文台取消所有警告信號　熱帶氣旋卡努下周中移向華東沿岸一帶 (更新)

【12:40更新】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。熱帶氣旋卡努會在未來兩三日橫過西北太平洋，並在下周中期大致移向華東沿岸一帶。
【11:45更新】天文台指，隨著杜蘇芮已經移入內陸並進一步減弱，會在下午12時40分取消所有熱帶氣旋警告信號，本港今日天氣仍然酷熱，但與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴亦會在下午影響廣東沿岸，重申預料一股西南氣流會在今晚至明日為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。
颱風杜蘇芮｜未來一兩小時内取消所有警告信號
【10:45更新】天文台指，杜蘇芮已在福建晉江市沿海登陸，隨後移入內陸並逐步減弱，故會在未來一兩小時内取消所有熱帶氣旋警告信號，現時海面仍有湧浪，市民應遠離岸邊並停止水上活動。
本港今日天氣仍然酷熱，但與杜蘇芮相關的驟雨和狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東沿岸，預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日(7月28至29日)影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。市民請留意最新天氣預測。
颱風杜蘇芮｜天文台：當不再威脅港會取消所有警告信號
【09:45更新】天文台指，杜蘇芮即將在廈門附近登陸，隨後移入內陸並逐漸減弱。當杜蘇芮對香港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。
颱風杜蘇芮｜一號信號繼續生效 杜蘇芮逐漸遠離本港
【08:16更新】一號戒備信號現正生效。天文台表示，杜蘇芮今早採取較為偏東路徑，位於香港以東約500公里左右，並將逐漸遠離本港。按照現時預測，杜蘇芮會於未來數小時在福建廈門一帶登陸 ，隨後移入內陸並逐漸減弱。當杜蘇芮對香港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。
與杜蘇芮相關的驟雨和雷暴正影響廣東沿岸及鄰近海域。預料一股活躍西南氣流會在今晚至明日影響廣東沿岸，本港驟雨會漸轉頻密及有狂風雷暴。天文台提醒市民請留意最新天氣預測。
酷熱天氣警告現正生效 今日市區最高約33度
酷熱天氣警告現正生效。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，局部地區有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。晚上驟雨漸轉頻密。吹和緩至清勁西北風，高地及離岸間中吹強風，漸轉吹西南風。展望明日間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢較大。下周初至中期天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。