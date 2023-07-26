颱風杜蘇芮｜天文台發出一號戒備信號 維持至明早

【20:44更新】天文台今日(26日)晚上8時40分發出一號戒備信號。天文台表示，有一個熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，提醒市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。天文台又稱，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離。本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。一號戒備信號會在今晚至明早維持。

本港地區今晚及明日(27日)天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨，明日最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。天文台預測，本港稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪，吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。展望周五及周六間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪，下周初仍有幾陣驟雨。

▼多區空氣質素健康指數達「嚴重」▼