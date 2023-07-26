颱風杜蘇芮｜天文台發出一號戒備信號 維持至明早

【20:44更新】天文台今日(26日)晚上8時40分發出一號戒備信號。天文台表示，有一個熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，提醒市民計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。天文台又稱，按照現時預測路徑，杜蘇芮會在今晚至明早與香港維持超過500公里距離。本港主要吹西至西北風，受地形屏蔽影響，本港普遍吹強風的機會較低，但海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。一號戒備信號會在今晚至明早維持。
本港地區今晚及明日(27日)天氣預測大致多雲，局部地區有驟雨，明日最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光及極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。天文台預測，本港稍後驟雨較多及有狂風雷暴，海有湧浪，吹和緩至清勁西至西北風，明日稍後離岸及高地間中吹強風。展望周五及周六間中有狂風大驟雨，離岸風勢頗大，海有湧浪，下周初仍有幾陣驟雨。
▼多區空氣質素健康指數達「嚴重」▼
【11:50更新】超強颱風杜蘇芮已進入本港800公里範圍內。天文台會在今晚發出一號戒備信號。按照現時預測，杜蘇芮會在明日至周五(28日)橫過南海東北部，並會以強颱風至超強颱風的強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。
天文台又指，超強颱風杜蘇芮會在今日進入南海東北部，並在周四至周五逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴。預料杜蘇芮會在本周後期為中國東南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。受南海北部的一道廣闊低壓槽影響，下周初至中期華南沿岸仍有驟雨。
今日市區最高氣溫約35度 新界再高一兩度
酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後雲量增多，局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。吹輕微至和緩北至西北風。展望明日仍然酷熱，秋後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。
▼颱風杜蘇芮｜天文台預計路徑▼
▼颱風杜蘇芮｜Windy預計路徑▼