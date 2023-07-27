颱風杜蘇芮｜一號信號下午至今晚維持　改發更高信號機會較低　中午錄36.1度今年最熱 (更新)

【13:45更新】天文台指，受熱帶氣旋杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南地區極端酷熱，本港中午時分氣溫已經上升至36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來7月份的最高氣溫，預料高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。

【11:45分更新】天文台表示，一號戒備信號會在下午至今晚維持。按照現時預測，杜蘇芮的強風區與珠江口保持相當距離，預料本港普遍吹強風的機會不大，改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。